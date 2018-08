Uusi museo avaa viimein ovensa Helsingin ytimessä – Kuningas Amos Lasipalatsissaan

Amos Rex eli Kuningas Amos on asettunut Lasipalatsiin Helsingin keskustaan. Uusi taidemuseo – tai paremminkin vanha uudessa paikassa – avataan yleisölle ensi torstaina 30.8.

Museon nimi tulee maineikkaasta elokuvateatterista Bio Rexistä, joka hallitsee rakennuksen julkisivua. Museonjohtaja Kai Kartion mukaan taustalla on myös Amos Anderson, jonka perintörahoilla tämäkin hanke on saatu aikaan. Vuorineuvos ei ollut vaatimattomuudella kaunistettu, päin vastoin hän oli arvonsa tunteva herra, kuningasainesta siis.

Alkuperäiseen asuun kunnostetun teatterin säännöllisestä elokuvatoiminnasta vastaa viikonloppuisin Korjaamo Kino. Muina aikoina se on museokäytössä, siellä esitetään muun ohella videoteoksia ja esitysmuotoista taidetta.

Varsinaiset näyttelytilat, kaikkiaan 2200 neliötä, sijoittuvat maan alle. Tilat ovat joustavat ja muunneltavissa kaikkiin ajateltavissa oleviin tarkoituksiin. Niihin laskeudutaan Mannerheimintien katutasosta leveitä, upeita portaita pitkin kuin konsanaan juhlatilaan. Juhlava sali onkin: suuret kupolit hallitsevat kokonaisuutta. Niiden huipulla on pyöreät ikkunat ulkotilaan, aukiolle.

Nämä kupolit ovat muokanneet uudeksi myös Lasipalatsin aukion. Suurikokoiset, mutta eivät massiivisilta vaikuttavat kummut hallitsevat ja antavat kiinnostavan ja kiehtovan ilmeen torille. Ihmiset, turistit, satunnaiset ohikulkijat ja skeittaajat ovat jo löytäneet paikan. Varmaan he ottavat sen jatkossa yhä enemmän omakseen.

Projektin yhteydessä koko Lasipalatsi kunnostettiin. Arkkitehtitoimisto JKMM aloitti suunnittelutyön jo viisi vuotta sitten pääsuunnittelijanaan Asmo Jaaksi. Kai Kartion mukaan hanke pysyi aikataulussa ja budjetissa eli Konstsamfundetin myöntämät 50 miljoonaa euroa riittivät.

Virtuaalimaailmassa

Amos Rexin avausnäyttely johdattaa katsojan virtuaalimaailmaan. Japanilaisen teamLab-kollektiivin tiloihin rakentama kokonaisuus nimeltä ”Massless” koostuu viidestä digitaalisesta teoksesta. Kai Kartion mukaan sekin kurkottaa tulevaisuuteen kuten koko museokin. Se tavoittelee maailmaa, jota emme vielä tunne.

Näyttelytilan seinille ja lattiaan on heijastettu erilaisia liikkuvia olentoja: kaloja, liskoja, perhosia, kukkia, sädekimppuja. Oman osansa tuo mukaan myös kuvien vieressä ja päällä liikkuva yleisö. Kaikki on jatkuvassa liikkeessä. Peilit heijastavat kokonaisuutta niin, ettei katsoja aina tiedä missä on. Yhtä huonetta hallitsee aallokko, joka tuo mieleen japanilaisen klassikon Hokusain taiteen.

Kokonaisuus on vaikuttava. Varmaankin se on myös lasten mieleen. Alle 18-vuotiaat pääsevät muuten museoon ilmaiseksi.