”Uusi puheenjohtaja voi olla varma vahvasta valtakirjasta” – yli puolet vihreistä äänestänyt jo jäsenvaalissa

Vihreiden äänioikeutetuista jäsenistä yli puolet on käyttänyt äänioikeuttaan puolueen puheenjohtajan vaalissa eiliseen tiistaihin mennessä.

Äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun 14. toukokuuta mennessä.

Puoluesihteeri Veli Liikanen pitää hienona, että näin moni jäsen on jo äänestänyt puheenjohtajasta.

– Tulevina vuosina tullaan tarvitsemaan vahvaa vihreää politiikkaa, ja siihen jäsenemme pääsevät vaalissa osallistumaan ja vaikuttamaan. Uusi puheenjohtaja voi olla varma, että hänellä on takanaan vahva valtakirja jäsenistöltä, hän toteaa tiedotteessa.

Äänestysaikaa on torstaihin kello 12 saakka. Jäsenäänestys puheenjohtajasta on muodollisesti neuvoa-antava. Jäsenäänestyksen tulosta pidetään kuitenkin puoluekokousta poliittisesti sitovana, jos yli puolet äänioikeutetuista on käyttänyt ääntään.