Uusi puoluebarometri: Suomalaisten enemmistö katsoo Marinin hallituksen onnistuneen varsin hyvin – puolueista SDP ja kokoomus eniten suomalaisten mieleen

Suomalaisten enemmistö (52 %) ajattelee Sanna Marinin hallituksen onnistuneen varsin hyvin tehtävissään, kertoo tuore puoluebarometri. Hallitus on toiminut hyvin 14 % mielestä ja melko hyvin 38 prosentin mielestä. 19 prosenttia pitää hallituksen toimintaa melko huonona ja samat 19 % huonona.

Sosialidemokraatit (87 %) ja vasemmistoliittolaiset (86 %) ajattelevat hallituksen onnistuneen työssään. Vihreistä näkemyksen jakaa 85 prosenttia. Keskustalaisista 66 prosenttia antaa hallitukselle tunnustusta.

Barometrin mukaan oppositio on selvinnyt ainakin melko hyvin 32 prosentin mielestä. 52 % puolestaan katsoo, että oppositio on onnistunut melko huonosti tai huonosti.

Marinin hallituksen onnistumista on mitattu nyt neljästi. Tuore tulos jää 17 prosenttiyksikköä keväällä 2020 saavutetusta koko mittaussarjan parhaasta noteerauksesta. Silloin 69 prosenttia kertoi hallituksen toimineen hyvin. Toisaalta Marinin hallitukselle kuuluu neljä kovinta tulosta koko lokakuussa 1991 alkaneiden mittausten sarjassa.

Puolueista suomalaiset suhtautuvat tällä hetkellä myönteisimmin SDP:hen ja kokoomukseen. 45 prosenttia ajattelee niistä tällä hetkellä erittäin tai melko myönteisesti. 41 prosenttia suhtautuu keskustaan myönteisesti. 38 prosentilla on vastaava käsitys RKP:stä, 34 prosentilla vasemmistoliitosta ja yhtä monella (34 %) vihreistä. 33 prosenttia suhtautuu positiivisesti perussuomalaisiin.

Kantar TNS Oy on toteuttanut tutkimuksen 12.-21.10.2021. Tutkimus on toteutettu GallupForumissa. Haastateltu joukko edustaa maamme 15-74 vuotta täyttänyttä väestöä (pl. ahvenanmaalaiset). Äänestämistä koskevat kysymyksenasettelut esitettiin äänestysikäisille. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 223. Tutkimustulosten virhemarginaali on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.