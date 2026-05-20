Kotimaa
20.5.2026 09:07 ・ Päivitetty: 20.5.2026 09:07
Uusi Suomi ja Iltalehti yhdistävät verkkopalvelunsa
Mediayhtiö Alma Mediaan kuuluvat Iltalehti ja verkkomedia Uusi Suomi yhdistävät verkkopalvelunsa syksyllä.
Uuden Suomen politiikan ja ulkomaiden sisällöt sekä blogipalvelu Puheenvuoro siirtyvät osaksi Iltalehteä, kertoi Alma Media keskiviikkona.
Uusi Suomi näkyy jatkossa Iltalehden palvelussa omana osionaan. Uuden Suomen tilaukset aiotaan muuttaa automaattisesti Iltalehden Plus Extra -palvelun tilauksiksi.
ALMA MEDIAN mukaan tilaajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä syksyllä, eikä muutos vaadi heiltä toimia.
Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tamminen sanoo Alma Median tiedotteessa muutoksen laajentavan Puheenvuoron tavoittavuutta.
Kansallisen mediatutkimuksen mukaan Iltalehti tavoittaa viikoittain noin 2,7 miljoonaa ja Uusi Suomi noin 400 000 suomalaista.
