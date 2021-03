Uusi tieto Pfizerin ja Biontechin koronarokotteesta: 100-prosenttisen tehokas 12–15-vuotiailla

Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokote on osoittautunut 100-prosenttisen tehokkaaksi 12–15-vuotiaiden keskuudessa, yhtiöt kertovat.

Tulokset perustuvat Yhdysvalloissa 2 260 teini-ikäisellä tehtyihin kolmannen vaiheen testeihin.

Yhtiöt pyrkivät lähiviikkoina saamaan rokotteelleen hätäkäyttöluvan Yhdysvalloissa myös tässä ikäryhmässä. Yhdysvaltalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin tavoite on, että 12–15-vuotiaita voitaisiin alkaa rokottaa ennen seuraavan kouluvuoden alkua.

Yhtiöt aloittivat viime viikolla rokotteensa testaamisen 5–11-vuotiailla lapsilla.

Pfizerin ja Biontechin rokote on osoittautunut tehokkaaksi myös aikuisilla, ja sitä on käytetty yli 65 maassa, myös Suomessa. Israelissa 1,2 miljoonalla ihmisellä tehdyn tutkimuksen perusteella rokotteen teho on 94 prosenttia.