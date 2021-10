Uusia koronatartuntoja 1 310 – sairaalapotilaiden määrä jatkaa kohoamistaan

Suomessa on maanantain ja viikonlopun aikana todettu 1 310 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut kuluneen kuukauden aikana tasaisesti. Tänään maanantaina sairaalahoidossa on 218 potilasta, mikä on runsaat parikymmentä enemmän kuin perjantaina runsaat sata enemmän kuin kuukausi takaperin. Sairastuneista tehohoidossa on 33 potilasta.

Perjantain jälkeen Suomessa on kerrottu neljästä uudesta koronakuolemasta. Kaikkiaan koronavirukseen liittyviä kuolemia on Suomessa raportoitu 1 120 kappaletta.

Koronan ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on 137 sataatuhatta asukasta kohti. Tästä kaksi viikkoa aiemmin taudin ilmaantuvuus oli 120.

Suomen korkein ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on Päijät-Hämeessä, missä ilmaantuvuus on 248 sataa tuhatta asukasta kohti. Matalin ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on Itä-Savossa, 12,5 sataa tuhatta asukasta kohti.

Suomi joutui punaiselle listalle.

Tartuntojen lukumäärä kuluneelta kahdelta viikolta on puolestaan 7 626, mikä on vajaat sata tartuntaa vähemmän kuin edeltävän kahden viikon aikana.

Koko pandemian aikana Suomessa on todettu kaikkiaan 15 1207 koronavirustartuntaa.

Suomi joutui kasvaneiden tartuntamäärien vuoksi viime viikolla Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) punaiselle listalle niiden maiden joukkoon, joihin matkustamista ei suositella.

Rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista on 75,7 prosenttia. Kahdesti rokotettujen osuus on 66,6 prosenttia.

Uutista päivitetty