Uusia koronatartuntoja todettu yli 2 000 viikonlopun jäljiltä, kuolleita 12

Sairaalahoidossa on 15 koronapotilasta enemmän kuin perjantaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tehohoidossa olevien määrä kasvoi viidellä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sairaalahoidossa on nyt 256 koronapotilasta, joista 34 on tehohoidossa.

Perjantain jälkeen on raportoitu kaksitoista uutta koronakuolemaa.

Uusia koronavirustartuntoja on raportoitu perjantain jälkeen 2 016. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 8 978 tartuntaa, mikä on noin 1 508 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.