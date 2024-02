Uutinen Gazan tulitauosta oli ennenaikainen – Hamas: “Qatarin lausunto ei ole totta”

Taistelut Gazassa jatkuivat perjantain vastaisena yönä kiivaina, vaikka torstaina saatiinkin uutisia mahdollisesta tulevasta tulitauosta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Äärijärjestö Hamasin edustajat kiistivät kuitenkin myöhemmin tiedot ennenaikaisina.

Qatarin ulkoministeriön edustaja Majed al-Ansari sanoi torstaina Hamasin antaneen alustavan myönteisen vahvistuksen ehdotukseen tulitauosta Gazassa. Ehdotuksen mukaan Hamas vapauttaisi myös panttivankeja ja Israel palestiinalaisvankeja. Israel on edustajan mukaan jo hyväksynyt ehdotuksen.

Hamasia lähellä oleva lähde sanoi kuitenkin myöhemmin uutistoimisto AFP:lle, että Qatarin lausunto oli kiirehditty eikä se ole totta.

Hamasin kontrolloiman Gazan terveysministeriön mukaan ainakin 105 ihmistä sai surmansa Israelin iskuissa perjantain vastaisen yön aikana. Edellisiltä päiviltä tuttuun tapaan taistelut keskittyivät Khan Yunisin kaupunkiin ja sen ympäristöön Gazan kaistan eteläosassa.

KHAN YUNISSA torstaina käynyt Israelin puolustusministeri Yoav Gallant vakuutti joukoille, että Hamasin paikallinen prikaati on “hajotettu”.

- Hamasilla ei ole aseita, heillä ei ole ammuksia, 10 000 terroristia on eliminoitu, ja lisäksi toiset 10 000 on haavoittunut eikä pysty toimimaan. Kyseessä on vakava isku, joka on rapauttanut Hamasin kyvyt, puolustusministeri vakuutteli.

Gallant toisti niin ikään, että äärijärjestöjen sieppaamat panttivangit voidaan vapauttaa ainoastaan sotilaallisen keinoin, koska “Hamas vastaa ainoastaan painostukseen”.

MYÖHÄÄN torstaina Tel Aviviin kerääntyneet mielenosoittajat eivät kuitenkaan olleet samaa mieltä puolustusministerin kanssa.

- Tämän hallituksen, meidän johtajiemme, täytyy tehdä päätöksiä ja heidän on oltava rohkeita. Panttivangit on saatava takaisin, nyt heti. Se tapahtuu vain tekemällä sopimus, Moran Zer Katzenstein vaati.

Gazan terveysministeriön mukaan yli 27 000 ihmistä on saanut surmansa Israelin iskuissa Gazassa liki neljä kuukautta kestäneen sodan aikana. Valtaosa kuolleista on naisia ja lapsia.

Israel hyökkäsi Gazaan sen jälkeen kun Hamas ja muut äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin, minkä seurauksena kuoli noin 1 160 ihmistä, valtaosin siviilejä. Lisäksi äärijärjestöt ottivat noin 250 panttivankia, joista Israelin mukaan yli 130 on edelleen Gazassa. Loput on joko vapautettu tai he ovat kuolleet.

AINAKIN 17 000 lasta Gazan alueella on jäänyt ilman perhettä tai joutunut erilleen läheisistään, YK arvioi.

Lasten tunnistaminen on hyvin vaikeaa, sillä he saattavat olla haavoittuneita ja järkyttyneitä, eivätkä kykene kertomaan edes nimeään, YK:n lastenjärjestön Unicefin edustaja Jonathan Crickx sanoi Genevessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa videoyhteyden kautta Jerusalemista.

Crickx sanoi, että sota vaikuttaa vakavasti Gazan lasten mielenterveyteen. Unicef arvioi jo ennen konfliktin kärjistymistä, että yli 500 000 lasta Gazan kaistalla tarvitsee mielenterveyden tukea.

Konfliktien aikana on Crickxin mukaan tavallista, että muut perheenjäsenet huolehtivat vanhempansa menettäneistä lapsista. Gazassa kuitenkin myös muilla perheenjäsenillä on vaikeuksia.

- Pelkästään ruuan, veden tai suojan puutteen vuoksi muut perheenjäsenet ovat itse vaikeuksissa ja kohtaavat haasteita huolehtiessaan välittömästi toisesta lapsesta, kun he itse kamppailevat huolehtiakseen omista lapsistaan ja perheestään.