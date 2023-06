Eduskuntavaalit tulivat ja menivät, mutta yksi asia jäi: poliitikkojen löperö puhe tarpeesta ”säilyttää hyvinvointivaltio”. Meri Valkama

Uutisia teille kaikille: olette myöhässä – hyvinvointivaltio kuoli jo. Tähän johtopäätökseen minut on ajanut kulunut parivuotinen Suomen suurimman kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan päättäjänä.

Nopea kertaus perusasioista: Hyvinvointivaltiolla tarkoitetaan yhteiskuntaa, joka pyrkii takaamaan kaikille kansalaisille toimeentulon ja peruspalvelut. Laajasti jaettu näkemys on, että hyvinvointivaltiossa ketään ei jätetä ja kaikilla on samat mahdollisuudet. Yksi keskeisimmistä peruspalveluista hyvinvointivaltiossa on sairaanhoito. Siksi terveydenhuollon toimivuus on yksi olennainen mittari sille, missä jamassa hyvinvointivaltio on.

Vilkaistaanpa siis.

Tänä keväänä tehohoitajapula ajoi osan sydänleikkausta tarvitsevista suomalaislapsista Tanskaan hoitoon. Joulukuussa valtakunnallisesti 160 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään sairaanhoitoon. 20 000 heistä on ollut jonossa yli puoli vuotta.

Myös esimerkiksi päivystysten, suun terveydenhuollon ja jopa syöpäosastojen vaikeat ongelmat ovat nousseet viime aikoina toistuvasti uutisiin. Jos tämä ei vielä vakuuta, jatka lukemista.

Kuulostaako hyvinvoinnilta?

VIIME vuoden elokuussa istuin kokouksessa, jossa Helsingin sotepäättäjille esiteltiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian tuotantotapa-analyysi. Puuduttava otsikko kätki alleen pysäyttäviä yksityiskohtia.

Sen mukaan lähetteiden määrä nuorisopsykiatriaan on kasvanut lyhyessä ajassa 47 prosenttia. Samaan aikaan kriteerit erikoissairaanhoitoon pääsylle ovat tiukentuneet. Aivan kaikki perus- ja erikoistason mielenterveyspalvelut ja kouluterveydenhuolto ovat kuormittuneet.

Analyysin mukaan lähetteistä jopa puolet palautetaan, minkä lopputulemana yhä harvempi psykiatrisesti oireileva nuori saa hoitoa lääkärijohtoisessa yhteisössä. Lyhentyneet osastojaksot ovat puolestaan aiheuttaneet pyöröovi-ilmiön, kun potilaat palaavat takaisin hoitoon oltuaan alunperin liian lyhyellä hoitojaksolla. 20-25 prosenttia helsinkiläisnuorista kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä.

Laskennallisesti se tarkoittaa vähintään noin 8 500 13-19-vuotiasta. Kuulostaako hyvinvoinnilta?

HELSINGIN yliopiston kansanterveystieteen professori Kristiina Patja on todennut, kuinka Suomen terveydenhuolto on ”täydellisesti epäonnistunut eriarvoisuuden poistamisessa”. Silti hyvinvointivaltion käsite elää ja voi paksusti. Se johtuu siitä, että sitä viljelevät hyväosaiset.

Kun työterveyshuolto hoitaa jonottamatta ongelmasi, voi olla vaikea hahmottaa, kuinka toisessa todellisuudessa muu osa kansasta elää.

Jos siis kiinnostaa parantaa tilannetta, aloitetaan sillä, että tunnustetaan tosiasiat: hyvinvointivaltion juna meni. Edessä on kaksi vaihtoehtoa: sen jälleenrakentaminen – tai käsitteen päivitys hyväntekeväisyysyhteiskunnaksi.