Uutissuomalainen: Anonyymi rekrytointi on yleistynyt kunta-alalla

Nimettömän työnhaun käyttö eli anonyymi rekrytointi yleistyy kunnissa ja hyvinvointialueilla, Uutissuomalainen kertoo.

Anonyymi rekrytointi tarkoittaa työnhakua, jossa hakemuksista piilotetaan näkyvistä hakijan henkilöön viittaavat tiedot, kuten nimi, ikä, sukupuoli ja äidinkieli. Valinnat työhaastatteluun kutsuttavista tehdään ilman näitä tietoja.

Uutissuomalaisen mukaan kunta-alan työnhakupalvelu Kuntarekryssä anonyymin rekrytoinnin avulla täytettyjen työpaikkojen määrä on kasvanut tämän vuoden aikana 45 prosentilla. Vaikka anonyymi rekrytointi on yleistynyt, Kuntarekryssä tehtävistä rekrytoinneista nimettömien osuus on Uutissuomalaisen mukaan tällä hetkellä vain parin prosentin luokkaa.

Tänä vuonna tammi-elokuussa Kuntarekryssä toteutettiin 1029 työnhakua nimettömästi. Viime vuonna vastaava lukema oli 710.