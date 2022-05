Uutissuomalaisen kysely: Sanna Marin onnistunut puoluejohtajana parhaiten – Orpo kiilasi kakkoseksi

Reilu neljäsosa eli 26 prosenttia suomalaisista katsoo, että pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on onnistunut parhaiten puoluejohtajan tehtävässä, ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä kyselystä. Marin on kohentanut kannatustaan viime syksyyn verrattuna, jolloin 22 prosenttia asetti hänet kärkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kokoomuksen Petteri Orpo nousee kevään kyselyssä ohi vasemmistoliiton Li Anderssonin. Orpon nosti ykköseksi nyt 13 prosenttia vastanneista, kun Anderssonin nimesi kahdeksan prosenttia. Syksyllä Orpoa piti parhaana puheenjohtajana kahdeksan prosenttia Anderssonin saadessa kymmenen prosentin kannatuksen.

Keskustan Annika Saarikon suoritus on pysynyt ennallaan viidessä prosentissa. Perussuomalaisten Riikka Purra on ottanut eniten takapakkia. Vielä lokakuussa yhdeksän prosenttia vastanneista asetti hänet ykköseksi, mutta uudessa kyselyssä hän on tasoissa Saarikon kanssa.

Vihreiden Maria Ohisalo ei päässyt vanhempainvapaillaan loistamaan kyselyssä. Alle yksi prosentti vastaajista nimesi hänet parhaaksi puoluejohtajaksi.