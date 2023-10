Uutuuskirja: Kuntaratkaisu jätti haavat työnantajien välille – Antti Palola: ”Markku on katkera ja Jyri on katkera”

Työmarkkinatoimittaja, tietokirjailija Risto Korhonen on kirjoittanut Sture Fjäderin kautta Akavassa käsittelevän kirjan Akava Sturen aikaan (Into). Johannes Ijäs Demokraatti

Fjäder työskenteli Akavassa vuosina 2011-2022. Hänestä tuli korkeakoulutettujen keskusjärjestön pitkäaikaisin puheenjohtaja.

Fjäder jätti Akavan 2022 kesken kauden niin kutsutun ”kassakaappisopimuksen” mukaisesti. Sopimuksen julkitulo synnytti kohun kesällä 2022. Korhosen kirjassa todetaan, että Fjäderin mukaan kassakaappisopimusta ei tehty häntä varten vaan sillä pyrittiin mustamaalaamaan yksi sen allekirjoittajista eli Tekniikan akateemisten TEK:n toiminnanjohtaja Jari Jokinen, josta olisi voinut tulla Fjäderin seuraaja Akavan johdossa. Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren voitti Jokisen vaalissa.

Fjäder palaa muun muassa kassakaappisopimukseen ja tiettyihin muihin kohuihin sanoen, että hän teki monia virheitä, joiden johdosta mediamyllytys pääsi vauhtiin. Hän sanoo ilmoittaneensa muun muassa liian aikaisin, että lähtee eduskuntavaaleihin. Hän uskoo, että hänellä olisi ollut hyvät mahdollisuudet edetä eduskuntaan.

– Mutta sitten tulivat nämä kaikki. Maine meni. Minun olisi pitänyt ilmoittaa syksyllä, että en ole enää ehdolla. Oli virhe lähteä ehdolle. Olisi pitänyt heittää pyyhe kehään. Tämä tuli kalliiksi

taloudellisesti ja henkisesti.

Fjäder oli kokoomuksen ehdokkaana Uudenmaan vaalipiirissä ja sai lopulta kevään 2023 eduskuntavaaleissa 878 ääntä.

Aikaansa Akavassa Fjäder ilmoittaa olevansa tyytyväinen.

– Kun tulin Akavan puheenjohtajaksi vuonna 2011, asetin tavoitteeksi Akavan jäsenmäärän ison kasvun, julkisen näkyvyyden parantamisen mediassa sekä erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisen. Kun katson taaksepäin, kaikki nämä ovat toteutuneet.

KOMPAKTIIN, osin toisteiseen kirjaan on haastateltu muutamia keskeisiä työmarkkinatoimijoita ja poliitikkoja, jotka arvioivat Fjäderin Akava-kautta. Samalla raotetaan työmarkkinatoimijoiden välejä ja valtapoliittisia asetelmia.

STTK:n puheenjohtajan Antti Palolan haastattelussa nousee esiin STTK:n ja Akavan kisa jäsenistä. Palolan mukaan se, että Akava pyrki rekrytoimaan liittoja STTK:sta häiritsi jonkin verran myös hänen ja Fjäderin suhteita henkilökohtaisella tasolla.

Palola arvioi myös, että joskus Fjäderin linjauksista paistoi kokoomuslaisuus.

– Olen joskus vähän ihmetellyt meidän yhteisissä tapaamisissa palkansaajajärjestöjen ja EK:n kanssa, että Sturen linjaukset olisivat sopineet paremmin sinne EK:n puolelle pöytää. Sture veti välillä kovaa linjaa, Palola sanoo kirjassa.

STTK:ssa ja SAK:ssa on herättänyt närää myös se, että Akava on irtautunut työmarkkinajärjestöjen EU-edunvalvonnasta eli FinUnionsista sekä Laboresta eli entisestä Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.

– On selvää, että kun he tekevät tällaisia yksipuolisia ratkaisuja, jossa he vetäytyvät yhteisistä rakenteista, niin totta kai se näkyy ja vaikuttaa. Se herättää kysymyksen, että miten palkansaajayhteistyö tulevaisuudessa menee, jos yksi osapuoli tekee tällaisia ratkaisuja ja muut katsovat, että he enemmän tai vähemmän noukkivat rusinoita pullasta, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Elorannan arvio Fjäderin oikeistolaisuudesta on samansorttinen kuin Palolalla.

– Ehkä välillä tuntui, että hän menee Häkämiehestäkin oikealta ohi, Eloranta sanoo viitaten Elinkeinoelämän keskusliiton kokoomustaustaiseen toimitusjohtajaan Jyri Häkämieheen.

HÄKÄMIES itse vinoilee kirjassa, että SAK:n ja STTK:n puheenjohtajat ovat ostaneet SDP:n linjauksia, eivätkä ole koskaan niitä kritisoineet. EK:lla ja Akavalla on esimerkiksi samantyyppisiä linjauksia verotuksesta.

– Sture Fjäderin osalta kyllähän kokoomuslaisuus on sieltä ruvennut paistamaan ja mitä pidemmälle kausi kehittyi niin sitä enemmän.

Häkämies palaa kirjassa myös vuoden 2022 kuntasopimukseen, jossa ylitetään kahdella prosentilla vientialan sopimukset. Hän uskoo, että sopimus ei olisi onnistunut ilman hallituksen myötävaikutusta.

– Sovintolautakunnanhan asetti työministeriö ja minusta on mahdotonta, että siellä syntyneen ratkaisuehdotuksen taustalla eivät olisi olleet ainakin hallituksen keskeiset ministerit. Ainakin hallituksen taholta vaikutettiin sovintolautakunnan kokoonpanoon ja toimeksiantoon. En voi allekirjoittaa sitä, että kunta-alan ratkaisu olisi ollut hallituksesta riippumaton, itsenäinen ratkaisu, Häkämies sanoo.

Kesän 2022 kuntaratkaisu on vetänyt EK:n ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien välit kireiksi.

– Suhteet ovat tähän asti olleet toimivat, mutta tämä ratkaisu tuli ihan puskista ja sen rakenne on aiheuttanut hampaiden kiristystä. Ei siitä pääse mihinkään, Häkämies sanoo kirjassa.

Antti Palolan arvion mukaan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtajan Markku Jalosen ja Häkämiehen välit ovat täysin poikki.

– Markku on katkera ja Jyri on katkera, Palonen sanoo ja viittaa ilmeisesti ainakin vuoden 2022 kuntaratkaisuun.

EK ei enää tee keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja, minkä se niittasi joitakin vuosia sitten sääntöihinsä.

Entinen SDP:n puheenjohtaja ja pääministeri Antti Rinne toteaa kirjassa, että EK:n päätös on kansantalouden kannalta huono ratkaisu.

– Päätös on tarkoittanut, että yksi keskeinen kansantalouden hallintamekanismi palkka- ja tulokehitykseen on poistunut. Se on mielestäni harmi. Jos ajattelee nykyistä tilannetta, julkisen ja yksityisen sektorin välistä palkkataistelua, niin keskitetty sopiminen olisi tällä hetkellä parempi kuin liittokohtainen, Rinne sanoo.

Rinne muistuttaa, että työnantajat pyrkivät edelleen koordinoimaan palkkaneuvotteluja eli asettavat rajan minkä yli ei saisi mennä.

– He ovat minusta tässä onnistuneet paremmin kuin itse ajattelivat ja mitä minäkin ajattelin. Mielestäni he ovat pystyneet tekemään sen kohtuudella, kohtalaisin vähin vaurioin noin työtaistelun näkökulmasta, Rinne arvioi.

Rinteen mielestä valtiovallalla pitäisi edelleen olla rooli, jossa se voisi auttaa vaikean työmarkkinatilanteen ratkaisemista.

– Olen sanonut nykyiselle pääministerille Sanna Marinille ja ministeri Tuula Haataiselle melkein kaksi vuotta, että tilanne räjähtää käsiin. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana tiesin, että palkkaharmonisaatio tulee joka tapauksessa. Sanoin, että käytetään tämä miljardi oikaisemalla pienempiä palkkoja. Samalla pienennettäisiin harmonisaation kustannuksia. Mutta pääministeri sanoi monta kertaa, ja samoin Haatainen, että hallitus ei tähän puutu. Työmarkkinajärjestöt tekevät ratkaisut keskenään. Minusta tässä on historiattomuutta. Aika paljon on hämärtynyt se, että miten suomalainen yhteiskunta on toiminut ja mikä siinä on kenenkin rooli, Rinne sanoo kirjassa, jota varten hän oli antanut haastattelun tämän vuoden tammikuussa, jolloin Marinin hallitus oli vielä vallassa.

OPETUSALAN ammattijärjestö OAJ:n entinen puheenjohtaja, Akavan hallituksessakin istunut Olli Luukkainen esiintyy kirjassa suorasanaisesti.

Hän katsoo, ettei EK ole todellisuudessa edes irtaantunut keskitetyistä kokonaisratkaisuista. Luukkainen viittaa EK:n vahvaa koordinaatioon.

– Jo vuonna 2017 kokoontui EK:n tiloissa ryhmä, jossa oli EK:n keskeisten liittojen neuvottelujohto mukana. Se oli silloin ja sitä se on edelleen. Silti he sanovat, ettei tehdä keskitettyä. Se on sellaista pelleilypuhetta. Siellähän jopa pieni valittujen ryhmä tarkasti sopimukset ennen kuin neuvottelijat saivat ne signeerata tai kyseinen työnantajaliitto hyväksyä, Luukkainen sanoo.

Luukkaisen, joka toimi myös Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn puheenjohtajana. mukaan EK on painostanut ja paimentanut kovalla kädellä Kuntatyöntantajia.

– Kun Markku Jalonen on KT:n johdossa, niin hän on jonkun verran ottanut työnantajakentässä etäisyyttä EK:hon. Hän ei pidä, että heille tullaan sanomaan, että mitä he voivat tehdä. Mutta ottaen huomioon kunta-alan erityiskysymykset EK on halunnut pitää KT:tä pikkuveljenä tai paremminkin pikkuserkkuna. Se ei sovi KT:n johdolle, eikä se ole meistäkään hyvä asia. Siksikin tämä viimeinen kunta-alan sopimuskierros näyttäytyy hyvin eri tavalla, Luukkainen toteaa.

Luukkaisen näkemyksen mukaan keskusjärjestöillä on jatkossa edelleen myös työmarkkinaroolia. Tupoa hän ei kaipaa vaan ”keskitettyä keskustelua”.

– Jos EK on sääntöjään muuttanut, niin se on heidän murheensa. Olen sanonut nyt kunta- ja hyvinvointialueiden sopimusratkaisun jälkeen kesällä ja syksyllä 2022 monelle, että älkää tehkö sitä virhettä, että Etelärannassa tai Hakaniemessä teette paperin valmiiksi ja sitten kutsutte muut mukaan. Kikystä jäi niin pahoja arpia, että julkisen sektorin porukka on epäluuloinen, Luukkainen varoittaa.