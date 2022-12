”Vaaleihin lähdetään hyvällä luottamuksella” – SDP:n lista valmis Satakunnassa

Satakunnan sosialidemokraattien piirihallitus on nimennyt kaksi uutta ehdokasta Raumalta, Maarit Pirisen ja Sari Seimelän, eduskuntavaaliehdokkaiksi. Piirillä on nyt 14 ehdokasta eri puolilta maakuntaa. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Satakunnan sosialidemokraattien ehdokkaina on kahdeksan naista ja kuusi miestä. Heidän ammattijakaumansa on monipuolinen ja kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamista laaja. Tärkeää myös on, että ehdokkaita listalla on laajasti maakunnan eri osista.

EHDOKKAAT

Sinikka Alenius, sosionomi, Pori

Leena Jokinen-Anttila, sairaanhoitaja, pääluottamusmies, Ulvila

Kai Kauramäki, valimomies, Harjavalta

Krista Kiuru, kansanedustaja, VTM, Pori

Heli Lukka, diakoniatyöntekijä, sairaanhoitaja AMK, Nakkila

Maarit Pirinen, sairaanhoitaja, kätilö, Rauma

Ari Reunanen, opettaja, FM, Eura

Joonas Ryynänen, opettaja, yrittäjä, Pori

Johanna Santanen, sosiaalityöntekijä, YTM, Pori

Sari Seimelä, myyjä, Rauma

Jouni Uusitalo, komisario, Pori

Juha Viitala, työsuojeluvaltuutettu, Rauma

Sami Viitasaari, pääluottamusmies, Pori

Heidi Viljanen, kansanedustaja, VTM, Kankaanpää

Tulevissa eduskuntavaaleissa sosialidemokraattien tavoitteena on säilyä edelleen suurimpana puolueena Satakunnassa. Viime vaaleissa viimeinen piirin kolmas kansanedustajan paikka saatiin runsaan 130 äänen erolla.

Satakunnan kolmannella paikalla oli myös suuri valtakunnallinen merkitys, koska osaltaan se varmisti sosialidemokraattien johtaman hallituksen synnyn. Tämä jos mikään on osoitus siitä, että jokaisella äänellä on merkitystä.

Piirin puheenjohtaja Harri Lehtonen näkee, että ehdokasjoukossa on melkoinen määrä kokemusta, mutta myös uutta verta ja uusia näkökulmia ja ajatuksia.

– Ehdokasjoukkomme on hyvä kattaus eri elämänaloilta, hän iloitsee.

Lehtonen vakuuttaa, että Satakunnan sosialidemokraatit lähtee vaalityöhön vahvalla positiivisella sekä työteliäällä otteella ja motivaatiolla. Istuva kansanedustaja Kristiina Salonen ei ole ehdolla ensi kevään vaaleissa.

– Yli 10 000 äänen uudelleen suuntautuminen hänen jäljiltään herättää kysymyksiä ja avaa myös uusia mahdollisuuksia. Asemien säilyttäminen ei ole helppoa, mutta vaaleihin lähdetään hyvällä luottamuksella uskoen, että sosialidemokraattiset linjaukset ja arvot ovat tärkeitä kansan keskuudessa.

Satakunnassa eduskuntavaalien vaaliavaus on Porissa Cygnaeuksen koululla 14.1.2023 kello 14. Juhlassa esiintyy näyttelijä Ahti Jokinen, esitellään eduskuntavaaliehdokkaat ja juhlapuheen pitää europarlamentaarikko Eero Heinäluoma.