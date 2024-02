Vaalit ratkaistiin kaupungeissa – porvarillinen Suomi piti pintansa presidentinvaaleissa

Presidentinvaalin ennakoitiin ratkevan idässä ja pohjoisessa, mutta se ratkaistiin etelässä ja lännessä. Mikko Majander

”Siinä missä puisto loppuu alkaa metsä”, Kari Peitsamo lauloi klassisella levyllään Vedestä nousee kasvi yli 40 vuotta sitten. Monissa suomalaisissa kaupungeissa ei tuota rajaa edes huomaa, kun paikallisiin keskustaajamiin on liitetty ympäröiviä (maalais)kuntia.

Pohjois-Suomessahan on valtavan kokoisia ”kaupunkeja” kuten Pudasjärvi, Kuusamo ja Kuhmo, joiden väestötiheys on korkeintaan pari ihmistä neliökilometriä kohden. Mutta on näitä etelämpänäkin. Esimerkiksi Kouvola ja Mikkeli ovat pinta-alaltaan yli kolme kertaa suurempia kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa yhteensä.

Suuresta koostaan huolimatta Kouvolassa ja Mikkelissä kuitenkin yli 80 prosenttia väestöstä asuu taajamissa. Niissä on siis maaseutu kaupunkien rajojen sisällä, kuten Kuopiossa ja Joensuussa tai vaikkapa Porvoossa.

PRESIDENTINVAALIEN tuloksia on paljon havainnollistettu Suomen kartalla, jota on väritetty ensin vaalipiireittäin ja sitten kuntakohtaisesti erisävyisellä sinisellä ja vihreällä sen mukaan, mikä oli Alexander Stubbin ja Pekka Haaviston suhteellinen kannatus.

Pelkkien kaupunki- tai kuntanimikkeiden perusteella ei kuitenkaan päästä kovin pitkälle, eikä etenkään prosenttiluvuilla. Jokainen vaaleissa annettu ääni on loppulaskennassa saman painoinen, oli se sitten peräisin Helsingin Kalliosta, Espoon Westendistä tai Lapin Pelkosenniemeltä.

Värikartat harhauttavat yhtä paljon kuin havainnollistavat, sillä absoluuttiset äänimäärät ratkaisevat voiton. Stubb esimerkiksi kärsi Helsingissä rökäletappion (42,3-57,7 %), mutta keräsi sieltä sittenkin 164 000 ääntä, eli selvästi enemmän kuin prosentuaalisesti vahvimmasta vaalipiiristään Vaasasta (147 000, 62,8-37,2 %).

Eikä uutta presidenttiä ratkaistu Itä- ja Pohjois-Suomessa, vaikka niistä paljon puhuttiin. Stubbin voitto Kaakkois-Suomen ja Oulun vaalipiireissä oli merkittävä (18 000 ja 13 000 ääntä), mutta silti vain hiukan yli puolet siitä, minkä hän jäi Helsingissä jälkeen. Savo-Karjala meni käytännössä tasan ja Lappi niukasti Haavistolle.

Vaalit voitetaan siellä missä on äänestäjiä

MISSÄ ratkaisu sitten tapahtui? Kun Stubbin enemmistö Varsinais-Suomessa kuittaantui Haaviston menestyksellä Pirkanmaalla sekä toisaalta Häme ja Keski-Suomi menivät vastaavasti melkein päittäin, jäljelle jäävät Uusimaa sekä Vaasan vaalipiiri.

Stubb repi niissä 54 000 ja 60 000 äänen eron, joka söi ja ylitti sen etumatkan, joka Haavistolla oli Helsingistä jäljellä. Lohdutukseksi tälle jäi voitto Ahvenanmaalla, prosenteissa suuri (58,6-41,4 %) mutta äänimäärässä pieni (2 600).

Helsingin Sanomien (13.2.) otsikon mukaan ”Stubbin onnistuminen maaseudulla ratkaisi vaalit”. Tulkinnan tueksi on laadittu grafiikkaa, joka kuvaa ehdokkaiden ääniosuuden muutosta toisella kierroksella aluetyypeittäin maaseudusta suurten kaupunkien ydinalueisiin. Eli prosentteja.

Toinen kaavio havainnollistaa, montako äänestysaluetta kukin ehdokas voitti presidentinvaalien ensimmäisellä ja toisella kierroksella. Halla-ahon ja Rehnin voittamilla alueilla enemmistöt siirtyivät Stubbille, mutta äänten kokonaismääriä ei oteta huomioon.

Pelkosenniemellä annettiin 573 hyväksyttyä ääntä, joista Haavisto sai 324. Stubb puolestaan sai 78 prosenttia Espoon Westendin 3 021 äänestä. Yhteenlaskettuna tilanne äänestysalueiden voitoissa siis tasan 1-1, mutta äänissä 2 597-997 Stubbin hyväksi.

HS-ANALYYSI nojaa Suomen vaalidatapalveluun, jonka mukaan ”toisella kierroksella tärkeimmiksi alueiksi nousivat kaupunkien sijaan maaseutu ja kehyskunnat”. Miksei, mutta kaupunkien merkitystä ei kannata vähätellä, sillä vaalit voitetaan siellä missä on äänestäjiä. Helsingin jälkeen Stubb sai 20 suurimmassa kaupungissa yhteenlaskettuna jo enemmän ääniä kuin Haavisto.

Maaseutu/kaupunki-jakoa paremmin ratkaisua voi ehkä kuvata niin, että lähtöasetelmaltaan ylivoimainen porvarillinen ja konservatiivinen Suomi piti presidentinvaaleissa pintansa. Haaviston mahdollisuudet nojasivat toisella kierroksella kahteen seikkaan: ahkerasti äänestävien naisten suosioon ja toisaalta ehdokkaansa menettäneiden Halla-ahon kannattajien passivoitumiseen.

Molemmat trendit näyttäisivät jossain määrin toteutuneen, mutta eivät riittävästi voittoon asti. Haaviston ahtaita blokkirajoja ylittävää vetovoimaa taas kuvastaa se, että hän kasvatti toisella kierroksella äänisaalistaan reilusti yli kaksinkertaisesti sen, mitä Li Anderssonilta ja Jutta Urpilaiselta periytyi ääniä ”punavihreälle” finalistille.

Summa summarum: Hieno tulos molemmilta ehdokkailta, sekä Stubbilta että Haavistolta, vaikka voittaja korjaa koko potin. Kari Peitsamon rinnalla sopii kuunnella Abban ikivihreää hittiä ”The winner takes it all”.

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston poliittisen historian dosentti, joka työskentelee tutkijana ajatuspaja Magmassa.