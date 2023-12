Vaalivilppivalheista mojovat vahingonkorvaukset – Giuliani määrättiin maksamaan 148 miljoonaa dollaria

Yhdysvaltalaistuomari totesi elokuussa 79-vuotiaan Giulianin syyllistyneen kunnianloukkauksiin vaalivalheillaan, joita tämä oli esittänyt Trumpin puolesta.

Vuoden 2020 presidentinvaalien jälkimainingeissa Giuliani johti Trumpin oikeudellisia ponnisteluja vaalituloksen kumoamiseksi. Jatkokaudelle pyrkinyt Trump hävisi vaalit Joe Bidenille.

Giuliani kertoi toimittajille valittavansa päätöksestä.

Kunnianloukkausoikeudenkäynti on vain yksi oikeusjutuista, joita Giuliania vastaan on nostettu. Hän on muun muassa Trumpin ja muiden tämän lähipiiriin kuuluneiden kanssa Georgiassa syytettynä vaalihäirintään liittyen.