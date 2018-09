Vaalivoitto tehdään parastamalla, luit aivan oikein, ja tätä parastaminen tarkoittaa

Viime viikonloppuna Tampereen Puistotornissa riitti säpinää. Yli 300 innostunutta järjestötyön osaajaa kokoontui hiomaan vaalitaktiikkaa ensi kevättä varten. Puheenjohtaja Antti Rinne muistutti keskinäisen kunnioituksen ja tukemisen tärkeydestä. Keskinäisellä nahistelulla puolue voi hävitä vaalit ennen kuin yhtäkään ääntä on annettu.

Antin viesti oli kiteytettynä selvä: SDP kerää keväällä ääniä yhteiseen pottiin. Olennaista on äänimäärä, ei se ketkä tulevat vaaleissa valituiksi. Vain sitä kautta, että SDP on eduskuntavaalien suurin puolue, Suomea voidaan todella muuttaa.

Lisäksi Antti nosti esiin maahanmuuttoon ja ilmastonmuutoksen liittyvät kysymykset. Afrikan räjähdysmäisesti kasvava väestö yhdistettynä pahenevaan kuivuuteen on pelottava yhdistelmä. Kun elinolosuhteet muuttuvat sietämättömiksi, ihmisen on jätettävä kotinsa. Olemme nähneet turvapaikanhakijoiden virrasta vasta alkunäytöksen, ja juuri sen vuoksi kansainväliseen oikeudenmukaisuuteen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan on laitettava reilusti lisäpanostusta. Puheenjohtaja muistutti lopuksi, että vaikeissakin poliittisissa tilanteissa jokainen ihminen on lain edessä yhtä arvokas.

Juttujen ja mielipiteitten jakamisen kynnystä on madallettava, jos aiomme voittaa nämä vaalit.

Kun hyppäsin sunnuntaina junaan, yksi kohtaaminen jäi erityisesti pyörimään mieleeni. Juttelin päivien aikana muutaman satakuntalaisen nuoren kanssa, jotka hämmästelivät ääneen sitä, miksi SDP painottaa niin voimakkaasti olevansa työväenpuolue. Heidän mukaansa nykyään on hyvin vaikea kokea itsensä osaksi työväenluokkaa, vaikka olisikin tavallinen palkansaaja. Nuorissa ei elä enää samanlaista luokkatietoisuutta kuin ennen. Pitäisi kuulemma puhua vieläkin enemmän arvoista, jotka läpäisevät kaikki yhteiskuntaluokat. Oikeudenmukaisuus, solidaarisuus ja tasa-arvo kuuluvat kaikille. Ajattelemisen arvoinen pointti.

Myös viestinnän kysymykset nousivat järjestöpäivillä esiin. Puhuttiin siitä, miksi sosialidemokraattinen viesti ei näy mediassa selkeämmin. Yksi syy tähän on mielestäni liiallinen itsekritiikki. Kun tutkitaan kokoomuksen tukijoiden nettikäyttäytymistä, he jakavat oman ideologiansa mukaisia juttuja ainakin kaksi kertaa enemmän sosiaalisessa mediassa kuin demarit. Mikäli haluamme viestimme kuuluvan paremmin, tarvitsemme enemmän jakajia. Painettua sanomalehteäkin on vaikea lukea, jos jakaja on jättänyt postilaatikkomme väliin. Sama koskee sosiaalista mediaa. Juttujen ja mielipiteitten jakamisen kynnystä on madallettava, jos aiomme voittaa nämä vaalit.

Toinen viestintään liittyvä havainto järjestöpäiviltä oli se, että kaikkea ei tarvitse keksiä itse. Puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero käytti mainion puheenvuoron, jossa hän kehotti parastamaan tovereitten hyvät ideat. Luit aivan oikein: parastamaan. Sillä tarkoitetaan sitä, että otetaan eri puolelta Suomea parhaat demari-ideat, mielipiteet ja toimintatavat ja tehdään niistä oma versio omalle alueellemme. Parastaminen on sitä, että hiomme toisen toverin idean omaan suuhumme ja viemme ideaa vielä pidemmälle.

Kun lähestymme vaaleja, SDP:n positiivinen ilme ja tekemisen into ratkaisevat menestyksen. Hyviä alueellisia ja valtakunnallisia mediasuhteita ei voi kyllin korostaa. Ehdotankin, että jokainen piirihallitus ja kunnallisjärjestö valitsee keskuudestaan mediavastaavan, joka huolehtii yhteydenpidosta paikallisten toimittajien kanssa. Toimittajatkin ovat nimittäin ihmisiä. Kokeile ottaa yhteyttä alueelliseen toimittajaan ja pyydä hänet lounaalle. Henkilökohtainen suhde toimittajaan on nimittäin tehokkainta ja halvinta vaalityötä.