Vaarassa olleet kalanpoikaset saivat pitää henkensä – kalatalouden vaikeuksien ratkaisemiseksi toivotaan konkretiaa ministeriöiltä

Maamme kalatalous on nojannut vahvasti vientiin Venäjälle. Sodan vuoksi vienti kuitenkin keskeytyi. Uhkana on ollut, että kalanpoikaset, jotka oli määrä viedä jatkokasvatettavaksi Venäjälle, joudutaan tappamaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Esimerkiksi Seura kertoi huhtikuussa, että kyseessä on poikasmäärä, joka aikuisiksi kaloiksi kasvatettuna lähentelee Suomen vuosituotantoa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomi vei lähes 50 miljoonan euron arvosta kalaa, kalarehuja ja kalanpoikasia Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan vuonna 2020. Viennin arvosta suli yli puolet pois, kun kalarehujen Venäjän vienti lopetettiin.

Elintarvikeyhtiö Raisio on hiljattain kertonut aloittavansa valmistelut konserniin kuuluvan kalanrehuyhtiö Raisioaquan myymiseksi. Suurin osa yhtiön Venäjältä kertyneestä liikevaihdosta on tullut nimenomaan kalanrehujen viennistä Venäjälle.

Raisioaqua, Kalankasvattajaliitto sekä joukko kala-alan toimijoita lähettivät jo 25. maaliskuuta ministeriöihin vetoomuksen. Siinä pyydettiin muun muassa joustamaan kalankasvatuksen ympäristöluvissa ja nopeuttamaan valtioneuvoston viime vuonna vahvistaman Kotimaisen kalan edistämisohjelman toteuttamista. Toive oli myös, että ministeriö pääsisi vihdoin yhteisymmärrykseen itämerirehun kriteereistä ja sen käytön huomioimisesta ympäristöluvituksessa.

Vastausta vetoomukseen saatiin odottaa pitkään. Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö viestivät tiedotteessaan 31 toukokuuta, että ne esittävät kolmea toimenpidettä, joilla pyritään edistämään aiemmin Venäjän markkinoille tuotettujen elävien kirjolohen poikasten jatkokasvatusta kotimaassa.

Ministeriöiden vastauksen mukaan ympäristönsuojelulaki ei tunnista mahdollisuutta ympäristölupien määräaikaiselle joustamiselle. Tämän vuoksi Venäjälle tuotettujen kalanpoikasten kasvattaminen kotimaassa vaatisi ”koko olemassa olevan lupakapasiteetin hyödyntämistä, nykyisten ympäristölupien muuttamista tai tilapäisten koetoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämistä”.

Kalankasvattajaliiton elinkeinopoliittisella asiantuntijalla Heikki Mäkisellä on tänään kertoa alan eri yrityksistä saamaansa positiivista tietoa kalanpoikasten kohtalosta. Niitä ei jouduta tappamaan.

– Tämänhetkinen käsitys on, ettei yhtään poikasta tarvitse tappaa. Korvaavat markkinat ovat löytyneet kotimaasta ja ulkomailta. Tänä kesänä on ollut kotimaassa osittain poikaspulaa. Se on merkittävältä osalta auttanut, hän sanoo Demokraatille.

”On pystytty viemään poikasia kotimaan omille laitoksille ja asiakkaille.”

Savon Taimenen toimitusjohtaja Yrjö Lankinen sanoo, että heillä suurimmallle osalle poikasista on löydetty markkinoita ja toimintaa on onnistuttu sopeuttamaan kotimaan tuotantoon.

– On pystytty viemään poikasia kotimaan omille laitoksille ja asiakkaille. On löydetty markkinat niille.

Lankisen mukaan isoja toimenpiteitä ei ole tarvinnut tehdä kaloille haudontavaiheessakaan.

– Markkinoita sulkeutui, mutta samalla tässä on avautunut uusia markkinoita. Niiden kehittämistyötä sitten jatketaan, etsitään uusia asiakkaita ja koetetaan rakentaa bisnestä, Lankinen sanoo tulevaisuuden näkymistä.

Heikki Mäkinen kaipaa ministeriöiden kolmekohtaiseen toimenpideohjelmaan kalatalouden auttamiseksi konkretiaa. Kalankasvattajaliitto, Luonnonvarakeskus ja maa- ja metsätalousministeriö järjestävät lähiaikoina tapaamisen, jossa ratkaisuja etsitään.

Maa- ja metsätalousministeriö on esimerkiksi luvannut varata tarvittavan tutkimusrahoituksen ja ohjata vesiviljelyn innovaatio-ohjelmaa siten, että pienpoikasten jatkokasvattamiseen liittyvä koetoiminta olisi mahdollista toteuttaa tänä vuonna nopeutetussa aikataulussa.

– Nythän meiltä uupuu se konkretia, mitä lähdetään tekemään. Sillä on kova kiire. Koetoiminnat pitäisi saada nopeasti liikkeelle, Heikki Mäkinen sanoo.

– Maa- ja metsätalousministeriö itsekin myöntää, että mitään helppoa ratkaisua tähän ei ole löydetty ja ympäristöhallintoltakin on tullut epäileviä kommentteja koetoiminasta. Koetamme nyt kuitenkin löytää ratkaisuja, hän jatkaa.

Mäkinen kantaa myös suurta huolta, että myös kotimaisen rehun kehitystyö on nyt vaakalaudalla. Venäjän, Ukrainan ja Valko-Venäjän kalarehuviennin korvaavia markkinoita on hyvin vaikea löytää. Ala ja Kalankasvattajaliitto toivovat Mäkisen mukaan, että Raisioaquan työlle löytyisi kotimainen jatkaja.

– Rehun kehitystyön jatko olisi äärimmäisen tärkeää, jottei se keskeenny. Siinä on merkittävässä roolissa itämerirehun määrittely. Sitä ei ole vieläkään valmiiksi saatu. Maa- ja metsätalousministeriö on luvannut hoitaa asian tänä vuonna. Sillä on nyt kiire. Asiahan mainittiin jo vuoden 2009 kansallisessa vesiviljelyohjelmassa, joten aikaa kyllä on ollut.

Blogikirjoituksessaan Heikki Mäkinen muistuttaa, että hallitus on sitoutunut ministeriöiden vastauksen mukaan Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteisiin ja toimiin kotimaisen kalan käytön lisäämiseksi. Edistämisohjelma vahvistettiin valtioneuvoston periaatepäätöksenä hieman vajaa vuosi sitten.

Yhtenä ohjelman tavoitteena on vesiviljelyn vuotuisen määrän nostaminen 50 miljoonaan kiloon vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaisi nykyisen määrän yli kolminkertaistamista. Tasaisella vauhdilla tämä edellyttäisi Mäkisen mukaan vuosittaisen tuotannon lisäämistä 2,7 miljoonalla kilolla jokaisena ohjelman jäljellä olevana vuotena.

Mäkinen muistuttaa edistysohjelmasta, että kalankasvattajan lisätuotantoa koskevan lupahakemuksen jättämisestä menee 4-7 vuotta ennen kuin perkuut käynnistyvät.

– Jos tulee valituksia, niin voi mennä vieläkin kauemmin. Ja lupahakemus ei tietenkään vielä edes tarkoita, että lupa saadaan. Haussa olevilla luvilla ei ole tuotannon lisäämisessä vielä mitään merkitystä, vaan positiivisenkin lupapäätöksen jälkeen menee monta vuotta, ennen kuin ruokakalaa on todellakin tuotettu. Ellei konkreettisia toimia saada käyntiin nyt, on riskinä, että tavoitteet karkaavat taas heti kättelyssä, kuten on käynyt edellistenkin ohjelmien ja strategioiden kohdalla. Jokainen vuosi, jolloin uutta tuotantoa ei synny, kasvattaa jäljellä olevien vuosien tavoitetta tai siirtää maalia aina vain kauemmas, hän muistuttaa.