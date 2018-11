Vähemmällä pitäisi pärjätä

Lokakuun alussa media räjähti. ”Maailman on tehtävä täydellinen suunnanmuutos” julisti IPCC:n rapotti, jonka jälkeen on nähty reaktioita puhtaasta denialismista (”Ei Suomesta käsin voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen”) eksistentiaaliseen ahdistukseen (”Tähän maailmaan ei voi hankkia lapsia”).

Itse taidan kuulua siihen sisäisesti ahdistuneeseen joukkoon, joka laiskanpulskeasti haaveilee etelänmatkoista ja gourmetburgereista ja toivoo poliittisen sääntelyn laittavan minutkin kuriin. Päättäjäkonsensus lienee löytyneen siitä, että asian kanssa pitää edetä ja vauhdin on oltava ripeä. Lopullinen riitely keinoista ja resursseista ei ole vielä virallisesti alkanut.

Mielenkiintoista on se, että rinnakkain keskustellaan suomalaisen yhteiskunnan uusista suunnista; työn murroksesta, palkkatyön muutoksesta, elintasosta ja keskiluokan pienenemisestä. Yhtymäkohtia ilmastokeskustelulla ja sen merkityksestä yhteiskuntaan tuntuisi olevan, mutta nettiöyhötys ei ole näitä pisteitä vielä yhdistänyt.

Aihe on hankala. On ehkä helpompaa kuvitella miltä näyttää tulevaisuuden ruokakauppa, kun liha- ja maitotuotteet väistyvät kauran ja papujen tieltä tai kuinka maanteillä ajellaan sähköisillä kimppakyydeillä ja tehdään etätöitä. Ja ostetaan vähemmän. Kaikkien on ostettava ja kulutettava vähemmän.

Paljon vaikeampaa on kysyä mitä tapahtuu työlle ja elintasolle, kun talouskasvu ja hyvinvointi on tähän mennessä perustunut juuri siihen, että kulutus kasvaa ja tavaraa hankitaan enemmän ja enemmän. Jo nyt työtä häviää robotisaation myötä, mutta ilmastonmuutoksen torjumiseksi ei ole vaihtoehtoja; on pärjättävä myös vähemmällä.

Kun kulutus pienenee, vähenevät myös työpaikat. Kokonaisuudessa iso osa on myös sillä, että varallisuus keskittyy ja jatkaa keskittymistä yhä harvempien käsiin. Monella meistä on varaa tinkiä tavarasta ja kulutuksen määrästä – kuitenkin toimeentulon tarvitsee jokainen. Miten tämä turvataan, kun sata vuotta toiminnassa ollut kulutukseen ja palkkatyöhön pohjautuva malli on murtumassa? Sosialidemokraattista ratkaisua odotellessa.



Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu Kokkolasta.