”Vähemmän velkaa, enemmän kasvua ja lisää arjen turvallisuutta” – näin kansanedustaja kiteyttää lisätalousarvion

Hallitus on antanut tänään esityksensä neljännestä lisätalousarviosta eduskunnalle. Kansanedustaja Raimo Piirainen (sd.) kiittelee hyvistä talousuutisista. Vähemmän velkaa, enemmän kasvua ja lisää arjen turvallisuutta, hän kiteyttää lisätalousarvion.

Piirainen kertaa, että nimellisarvoinen nettolainanotto vähenee 2,7 miljardia euroa ja bruttokansantuotteen kasvuksi kuluvalle vuodelle arvioidaan nyt 3,3 prosenttia.

– Kaikesta koronan luomasta alakulosta ja tulevaisuuden uskon taantumisesta huolimatta tarjoilee kuluvan vuoden neljäs lisätalousarvio hyviä uutisia suomalaisille. Valtion velkaa pystytään pienentämään 2,2 miljardia euroa ennakoidusta ja velkamme suhteessa bruttokansantuotteesta jäänee 55 prosenttiin, valtiovarainvaliokunnan jäsen Raimo Piirainen sanoo tiedotteessa.

– Näyttää siis siltä, että hallituksen oikea-aikaiset toimet ovat onnistuneet torjumaan pahimmat iskut Suomen talouteen, vaikka koronan yksilöille aiheutuneet kärsimykset ja menetykset ovat monille mittaamattomia.

Lisätalousarvion loistaviksi asioiksi Raimo Piirainen nostaa lisäksi satsaukset arjen turvallisuuteen, lisäpanostukset sisäiseen turvallisuuteen poliisille sekä Rajavartiolaitokselle.

– Poliisin rahoituksen kuoppakorotus rakenteellisen jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi, ilman toimintakyvyn laskua on vähintä, mitä hallitus voi tehdä kriisiaikana, jolloin kansalaisilla on suurin tarve luottaa yhteiskunnan perustoimintojen, turvallisuustoimien luotettavuuteen ja saavutettavuuteen – ilman yhdenkään poliisihenkilön pelkoa säästölomautuksien aiheuttamasta elämän epävarmuudesta. On myös tärkeää, että korruptiorikollisuuden ja niiden tutkintojen tehostamishanke saa lisärahoituksen nyt, listaa Piirainen.