”Vahva maatalous on Suomen tukijalka” – kansanedustaja kirittää ratkaisuja maatalouden kannattavuuskriisiin

Vahva maatalous on Suomen tukijalka ja kotimainen ruoantuotanto on elintärkeää maamme huoltovarmuuden kannalta, kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) sanoo. Maataloutta pitkään vaivanneet kannattavuusongelmat on kansanedustajan mukaan ratkaistava huoltovarmuuden ylläpitämiseksi.