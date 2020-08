”Vahva viestimme on: älkää matkustako riskimaihin” – ministeri Harakka esittää Turun ja Skopjen lentoyhteyden katkaisemista

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) kertoo Twitterissä tuovansa huomenna hallituksen neuvotteluun esityksen, että Turun ja Pohjois-Makedonian pääkaupungin Skopjen välinen lentoyhteys lopetetaan väliaikaisesti.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Tartuntojen määrä on ollut poikkeuksellinen, ja toimi on myös poikkeuksellinen. Vahva viestimme on: älkää matkustako riskimaihin, Harakka tviittaa.

Harakan mukaan muiden reittien osalta näin järeistä toimenpiteistä ei ole hallituksessa keskusteltu. Harakka sanoo STT:lle, että tilanne on reitin osalta poikkeuksellinen ja vakava.

Ministeri ei osaa sanoa, milloin asiasta tulee muodollinen valtioneuvoston päätös, mutta hallitus on asiasta yksimielinen.

– En usko, että lentorajoite edellyttää mitään ikään kuin periaatteellisia keskusteluita. Uskoisin, että keskustelemme enemmänkin niistä käytännön juridisista kysymyksistä, joita joudumme ratkomaan. Ei tämä neuvottelu varmaan montaa minuuttia vie, hän sanoo.

Muodollisen päätöksen saamisen ajankohdalla ei ole Harakan mukaan suurta merkitystä, sillä keskeyttämiseen täytyy sisällyttää myös siirtymäaika.

Harakka arvioi, että lauantai 29. elokuuta olisi ensimmäinen päivä, jolloin lentoja ei Turkuun Skopjesta tulisi. Tällöin Turkuun ehtisi Skopjesta lentää vielä kolme konetta.

Hänen mukaansa nämä kolme konetta olisivat tiukan kontrollin alaisia ja kaikki matkustajat testattaisiin ja määrättäisiin karanteeniin.

”Tartunnat ovat tulleet ihmisiltä, joilla on henkilötunnus Suomessa”

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi aiemmin tänään, että hallituksessa on keskusteltu Skopjen lentoliikenneyhteyden mahdollisesta keskeyttämisestä. Asiasta uutisoi Yle.

Ohisalon esikunnasta kerrotaan STT:lle, että Ohisalo pitää lentoliikenteen keskeyttämistä mahdollisena toimenpiteenä täydentämään rajaliikenteen rajoituksia.

– THL:n mukaan tartunnat ovat tulleet ihmisiltä, joilla on henkilötunnus Suomessa, ja siihen eivät rajarajoitukset ole toimivin keino, Ohisalo sanoo.

Ohisalon mielestä paras keino olisi terveysturvallisuuden kannalta, että rajapisteillä on terveydenhuollon viranomaisia paikalla ja testaus toimii.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) esitteli viime viikolla yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa muualta Suomeen palaaville matkustajille tarkoitettua liikennevalomallia. Sen mukaan punaisista maista saapuvat todennäköisesti testataan laajasti ja määrätään viranomaispäätöksellä karanteeniin, keltaisista saapuville karanteeni on omaehtoinen, kun taas vihreästä maasta saapuville ei omaehtoiselle karanteenille ole tarvetta.

THL valmistelee liikennevalomallia parhaillaan.

Lauantaina Skopjesta saapuneen lentokoneen matkustajista 12:lla todettiin koronatartunta

Lauantaina Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuneen lentokoneen matkustajista 12:lla todettiin koronatartunta, kertoi Turun kaupunki tiedotteessa sunnuntaina.

Lennolla oli kaikkiaan 115 matkustajaa, joista 95 prosenttia testattiin. Kaikki matkustajat asetettiin tartuntalain mukaiseen karanteeniin. Karanteenipäätökset teki Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Turun kaupungin toimialajohtaja Riitta Liuksa kertoi STT:lle, että testaamattomien matkustajien joukossa oli esimerkiksi pieniä lapsia.

Jokainen lennon matkustajista asetettiin kuitenkin karanteeniin, oli hänet testattu tai ei.

– Perusteena on käytetty Pohjois-Makedoniassa valitsevaa yleistä koronavirustilannetta ja aiemmista kahdesta lennosta saatuja testaustuloksia, Liuksa sanoi.

Turkuun Skopjesta saapuneiden lentojen matkustajien testaaminen aloitettiin lauantaina 8. elokuuta. Ensimmäisellä lennolla todettiin 26 ja toisella viisi koronavirustartuntaa.

Skopjesta tulee viikossa kaksi lentoa Turkuun, tiistaina ja lauantaina.

STT–Viivi Salminen, Sanna Nikula

Uutista täydennetty kauttaaltaan 17.8. klo 15.35 ja 16.36.