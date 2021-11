Vahvistus: Hallitus ei käsitellyt tänään EU:n metsälinjausta – Leppä: Keskusta ei voi sanoa kuin ei

Helsingin Sanomat kertoi tänään ensimmäisenä, ettei hallitus ole vielä saanut luotua kantaa EU:n metsänhoitoa koskeviin linjauksiin. Johannes Ijäs Demokraatti

Kyse on komission esityksestä taksonomia-lainsäädännöksi eli siitä, millaiset metsätalouteen liittyvät kriteerit katsotaan EU:ssa kestäviksi. Käytännössä Suomi voi joko kannattaa, vastustaa kuten Ruotsi tai olla ottamatta komission esitykseen kantaa.

Pääministerin vetämän EU-ministerivaliokunnan oli määrä päättää asiasta, mutta se oli vedetty pois tämän päivän listalta. Keskusta ja vihreät ovat taksonomiasta täysin eri linjoilla.

Demokraatti tavoitti tänään eduskunnassa kolme EU-ministerivaliokuntaan kuuluvaa ministeriä. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei halunnut kommentoida asiaa, koska hän ei ole ollut itse mukana asian valmistelussa.

– Ei se ollut listalla, elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vahvistaa.

Mikä hiertää?

– Erimielisyydet, Lintilä vastaa.

Onko mitään millä voisi tulla vastaan?

– Kannattaa yhdeltä porukalta kysyä, Lintilä vastaa.

Kysymättäkin on selvää, että Lintilä viittaa porukalla vihreisiin, joiden kannat asiaan ovat olleet etäällä keskustan kannoista.

Kun vihreät hyväksyisivät metsänhoidon linjauksen ja keskusta vastustaa sitä SDP:n tehtäväksi jää hakea asiassa sopua.

– Eihän se siellä ollut pöydällä, kun se sieltä vedettiin pois. Toivottavasti mahdollisimman pian tulee takaisin. Meillä pitää olla yhtenäinen kanta siitä asiasta, sanoo niin ikään EU-ministerivaliokuntaan kuuluva keskustalainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

– Meidän pitää säilyttää metsistä päätöksenteko omissa käsissä. Sitä me emme halua luovuttaa kenellekään. Tästä ilmeisesti on jotain erimielisyyksiä jollakin.

Lepän mukaan kotimaan politiikkaan sovun hakemista ei pidä liittää.

– Nimenomaan tässä on kysymys siitä, mikä on Suomen kansallinen etu. Minä en hyväksy mitään sellaista, että tässä koplataan jokin kotimainen asia tähän. Nyt on kysymys siitä, mitä Suomi edustaa EU:ssa ja miten EU puuttuu meidän asioihin. Se ei saa puuttua niihin asioihin, jotka sille eivät kuulu.

Metsäpolitiikan linjauksen uskotaan varsin yleisesti menevän EU:ssä läpi, koska tuskin yli puolet maista lähtisi vastustamaan sitä.

Kuinka monta maata siellä on, jotka olisivat valmiita sanomaan ei?

– Toivottavasti mahdollisimman moni, koska tämä ei ole laitaa, että komissio puuttuu näin yksityiskohtiin.

Voiko keskusta sanoa muuta kuin ei?

– Ei voi sanoa muuta kuin ei.

Suomen kannan on oltava selvänä viimeistään 8.12.