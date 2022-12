”Vaikeaa ruuhkatilannetta ei ole enää ollut” – joulunpyhinä terveydenhuollon päivystykset ovat yleensä helisemässä

Päivystysten ruuhkatilanne on tällä viikolla helpottanut Pirkanmaalla sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, sairaanhoitopiireistä kerrotaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Aina kun media kirjoittaa päivystysten tilanteesta, potilaiden määrä hieman vähenee ja viikon tai kaksi on vähän rauhallisempaa, Husin toimialajohtaja Maaret Castrén sanoo.

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) päivystyksen vastuualuejohtaja Mikko Franssila kertoo tehneensä saman havainnon Taysin päivystyksessä Acutassa.

- Vaikeaa ruuhkatilannetta ei ole enää ollut. Asiakasmäärät laskivat ja jatkohoitoon siirtyminen sujuvoitui, kun kunnat lisäsivät vuodeosastopaikkoja heti viime viikolla.

Päivystysten onni on, että joulu ajoittuu viikonlopulle.

Jo ennestään ruuhkaisten päivystysten tilanne on joulunpyhinä yleensä tavallista tiukempi: terveyskeskusten ja avopalveluiden sulut voivat lisätä kysyntää päivystyspalveluissa, ja sijaisten saaminen on hankalaa.

- Se näkyy aina päivystyksessä, kun muita palveluita on kiinni. Päivystys on silloin ainut paikka, missä on mahdollista päästä terveydenhuollon ammattilaisen pakeille, sanoo päivystysosasto Akuutin ensihoidon ja päivystyksen johtaja Sirpa Rantanen Turun yliopistollisesta keskussairaalasta (Tyks).

Päivystysten onni kuitenkin on, että joulu ajoittuu tänä vuonna viikonlopulle ja ylimääräisiä arkipyhiä on vähän.

Päivystysten työkuormaa kasvattavat talviaikaan myös pääkallokelit ja väestössä jylläävät infektiotaudit, jotka lisäävät potilaita päivystyksessä ja kaatavat hoitohenkilöstöä sairaspedeille. Toistaiseksi alueilla on vältytty suuremmilta liukkauden aiheuttamilta ryysiksiltä, eikä influenssakausikaan vielä paina päälle täydellä höngällä.

- Olisi tärkeää, että ennen päivystykseen hakeutumista ihmiset soittaisivat päivystysapuun ja hoidon tarve arvioitaisiin sitä kautta, vinkkaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten akuutin tulosyksikön palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen.

VARSINAIS-SUOMESSA päivystyskäyntejä on Sirpa Rantasen mukaan ollut tänä vuonna vähemmän kuin viime vuonna.

Hän sanookin, ettei ongelma Tyksin päivystyksessä ole sisääntulevien vaan ulosmenevien potilaiden määrässä. Ruuhkia päivystykseen aiheuttaa se, ettei potilaita saada siirrettyä päivystyksestä jatkohoitoon. Vuodepaikkoja on liian vähän, ja siksi osa päivystykseen tulleista potilaista joutuu jäämään päivystykseen, vaikka se ei olisi hoidon kannalta enää tarpeellista.

- Tämä on ajoittain enemmän vuodeosasto kuin päivystys, Rantanen kuvailee tilannetta Tyksin päivystyksessä.

Tilanne on samankaltainen Husin alueella. Yleensä erikoissairaanhoitoa vaativat toimenpiteet saadaan tehtyä parissa päivässä, ja potilaan pitäisi siirtyä perusterveydenhuoltoon kuntoutusta ja jatkohoitoa varten, Castrén sanoo. Näin ei kuitenkaan tapahdu, koska perusterveydenhuolto on ”ihan tukossa”.

”Ajatus hoitajamitoituksen taustalla on hyvä ja tärkeä.”

Sairaanhoitopiireissä kiristyvän hoitajamitoituksen nähdään vain pahentavan tilannetta päivystyksissä.

- Kun hoitajamitoitus kasvaa, vuodepaikat vähenevät, koska hoitajia ei ole tarpeeksi, Tyksin Rantanen sanoo.

Viheliäinen dominoefekti syntyy, kun yhtäällä ruuhkautunut palvelu aiheuttaa ongelmia toisaalla. Vaikeassa tilanteessa ei ole pelkästään päivystys vaan myös erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto sekä asumispalvelun yksiköt.

- Ajatus sen hoitajamitoituksen taustalla on hyvä ja tärkeä, mutta onko se realistinen tällä hoitajamäärällä ja resursoinnilla, niin ei se kyllä ole, Eksoten Palviainen sanoo.