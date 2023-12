”Vaikka äitiyspakkaukseen lisättäisiin pallo tai kaksi…” – liikuntapalvelujen leikkaukset vesittävät hyvät tavoitteet, kansanedustaja sanoo

Kansanedustaja Pia Hiltunen (sd.) on hyvillään siitä, että Orpon hallitus on nostanut liikunnan merkittävään rooliin hallitusohjelmassaan. Hän kuitenkin pitää kirjausta harhaanjohtavana, koska samalla liikuntapalveluihin tehdään mittavia leikkauksia. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Orpon hallituksen teot liikunnallisen elämäntavan tukemiseen ovat näyttäytyneet tähän mennessä vain tyhjinä korulauseina, Hiltunen summaa tiedotteessa.

UKK-instituutin tutkimusten mukaan liikkumattomuus aiheuttaa yhteiskunnalle vuosittain yli kolmen miljardin euron kustannukset. Liikkumattomuuden haitat on huomioinut myös hallitus. Jotta hallitus saisi ohjelmaansa kirjaamansa hyvät tavoitteet toteutettua, tulee siihen ohjata myös resursseja, kansanedustaja painottaa.

– Vaikka äitiyspakkaukseen lisättäisiin pallo tai kaksi, niin eihän se korvaa liikuntapalveluihin tehtyjä leikkauksia. Peräänkuuluttaisinkin harrastamisen Suomen mallin kehittämistä ja ylipäätään nuorten toiminnallisen elämäntavan tukemista, Hiltunen sanoo.

Hiltunen on huolissaan siitä, miten liikuntapalveluihin tehtävät leikkaukset tulevat vaikuttamaan lapsiin ja nuoriin. Hän nostaa tiedotteessaan esiin juuri julkaistut Move!-mittaustulokset, jotka kertovat 5.-8.-luokkalaisten toimintakyvystä.

– Olen tyytyväinen siihen, että poikien fyysinen toimintakyky on kasvanut ja tyttöjen fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen on saatu pysäytettyä. Samalla on kuitenkin huolestuttavaa, että luvut tyttöjen heikosta fyysisestä toimintakyvystä ovat valtakunnallisesti niin korkealla, Hiltunen sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen mukaan 42,3 prosentilla 8. luokkalaisista tytöistä on niin huono fyysinen toimintakyky, että sillä voi olla haitallisia vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen.

”Perheet joutuvat pohtimaan, tuleeko harrastamisesta liian kallista.”

Hiltusen mukaan nyt, kun tuloksiin on kuitenkin saatu hieman positiivista nostetta, olisi suotavaa, että kehitys jatkuisi myös tulevina vuosina.

– Pahoin kuitenkin pelkään, sillä Orpon hallitus aikoo muun muassa laskea valtion liikuntatoimen perustoiminnan määrärahoja ensi vuonna. Tämän lisäksi määrärahoja tullaan laskemaan asteittain aina hallituskauden loppuun asti, hän sanoo.

Leikkaukset eivät lopu tähän, Hiltunen huomauttaa. Hän nostaa esiin myös hallituksen aikeet nostaa liikuntapalveluiden arvonlisäveroa kymmenestä prosentista neljääntoista prosenttiin.

– Sen seurauksena liikuntapalveluiden hinnat uhkaavat nousta. Huolena on, että jo valmiiksi ahtaalle ajetut perheet ja ennen kaikkea lapset joutuvat aidosti pohtimaan tuleeko harrastamisesta liian kallista.