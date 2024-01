Vaikuttaako lentoliikenteen lakko itärajan tilanteeseen? – oikeuskansleri: Turvapaikan hakeminen vaikeutuu

Lentoliikenne pysähtyy lähes kaikilla Suomen lentokentillä kahdeksi vuorokaudeksi, JHL tiedotti tänään.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja muut ammattiliitot seisauttavat Suomen kaupallisen lentoliikenteen 1.-2. helmikuuta.

Demokraatti kysyi JHL:n va. puheenjohtajalta Håkan Ekströmiltä, onko lakossa pohdittu valtioneuvoston päätöstä siitä, että kansainvälistä suojelua pitäisi pystyä hakemaan lentokentiltä. Tämä johtuu siitä, että itäraja on suljettu tällä hetkellä 11. helmikuuta saakka voimassa olevalla päätöksellä.

Valtioneuvosto on todennut itärajan rajanylityspaikkoja sulkiessaan, että kansainvälisen suojelun hakeminen Suomen ulkorajoilla on keskitetty tällä hetkellä nimenomaan lentoliikenteen ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille.

Ekströmin mukaan kansainvälisen suojelun asia ei ole ollut esillä, kun lakkopäätöksiä on mietitty.

– Nythän itse asiassa valtiovallalla itselläänkin on pohdinnan paikka, miten tämä toiminta järjestetään nyt kun rajat näillä päätöksillä kuitenkin helmikuun aikana ymmärtääkseni ollaan avaamassa tai laitetaan uuteen harkintaan, koska siinä on määräaika. Se ei ole meidän asia sitä kontrolloida, vaan valtiovallalla on päätösvalta sen tyyppisiin kysymyksiin.

– Me olemme lähteneet siitä, että me tuemme viranomaisia niissä viranomaistehtävissä, jotka ovat kovin laajoja – äsken (tiedotustilaisuudessa) mainitsin Puolustusvoimien tarpeet, siellä on myöskin Rajalla ja Tullilla tarpeita. Näin ollen tuo voi olla sellainen osa-alue, jossa myöskin tarvittaessa tehdään arviota siitä, mitä sen kanssa tehdään, jos tällainen pyyntö tulee. Mutta tässä isossa kuvassa se ei ole merkittävä, koska se ei sido mitään suuria henkilömääriä siinä tapauksessa.

Jos kaupallinen liike pysähtyy, silloinhan kukaan ei pääse sinne (lentokentille)?

– Se on juuri näin, eli aikatauluihin tulee viivästyksiä. Se pitää paikkansa.

DEMOKRAATTI kysyi oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä itärajan tilanteesta ja siitä, pitääkö hallituksen huomioida muuttunut tilanne, jossa kaupalliset lentokentät ovat menossa kiinni.

Pöysti sanoo, ettei ota yksityiskohtaisesti tilannearvioon kantaa, koska se on ensisijaisesti sisäministeriön tehtävä.

– Mutta toki hallituksen pitää yleisesti seurata tilannetta, Pöysti vastaa.

Pöysti sanoo, että lentoliikenteen pysähtyminen vaikeuttaa edelleen tosiasiallista mahdollisuutta päästä hakemaan turvapaikkaa, koska itärajan rajanylityspaikkoja on suljettu.

– Mutta minä en tiedä, onko sillä oleellista merkitystä tämän asian kokonaisuuden kannalta.

Eli sen kannalta, että jouduttaisiin mahdollisesti uudelleen miettimään, pitääkö vaikka avata jokin rajanylityspaikka toistaiseksi?

– Sitä tarkoitin.

Arvioitko siis, että sitä ei tarvitse pohtia, pystytkö arvioimaan sitä?

– Minä en halua niin yksityiskohtaiseen arviointiin mennä. Marssijärjestys menee niin päin, että ministeriö arvioi ja sitten minä otan kantaa sitten siihen, onko arviointi tehty oikein.