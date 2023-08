Vain vahvoista välittävä Suomi?

Kuluneen kevään ja kesän aikana olemme saaneet seurata hallitusneuvotteluja, hallitusohjelman muodostumista sekä monenlaisia kohuja hallituksen ympärillä. Emilia Teerikangas Lehtori (AMK), Kokkola

Kaiken tämän keskellä on syntynyt hallitusohjelma, joka on otsikoitu varsin lupaavasti: Vahva ja välittävä Suomi. Tämä on toki hieno tavoite ja olisihan se hienoa, jos hallitus todella tähän tavoitteeseen pääsisi. Aika näyttää, mutta itse ohjelma antaa aihetta epäilylle.

Hallitusohjelmaan on toki kirjattu hyviä tavoitteita ja ainakin panostukset varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kuulostavat lupaavilta. Hienolta kuulostavat myös alkulauseet: ”Vahvassa ja välittävässä Suomessa ihmisillä on mahdollisuus kasvattaa osaamistaan, työllistyä, pärjätä palkallaan tai eläkkeellään ja elää turvassa.”. Mutta miten tätä kaikkea on lähdetty rakentamaan?

YKSI viimeaikojen uutisista on ollut aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, vaikka se on ollut monelle välttämätön juuri osaamisen kasvattamiseen tai uuden suunnan hakemiseen työuralle ja tätä kautta myös työelämässä kiinni pysymiseen. Hallitusohjelmaan kirjatun sote-henkilöstön riittävyyden turvaamisen näkökulmastakin tämä on erikoinen ratkaisu.

Sosiaaliturvaa koskevat kirjaukset puolestaan on otsikoitu ”Työhön kannustava sosiaaliturva”. Vaikka lupaukset sujuvoittaa ja yksinkertaistaa tukien kokonaisuutta ovatkin sinänsä hyviä, itse ohjelma sisältää monenlaisia heikennyksiä sosiaaliturvaan, toimeentulotukeen, työttömyysturvaan sekä asumistukeen.

Ratkaisu voisi olla myös maksaa työstä reilua palkkaa.

Työvoimapulan helpottamiseksi hallitus puolestaan haluaa ”parantaa matalapalkkaisen työn kannustavuutta.”. On mielenkiintoista, miten ”kannustaminen” jälleen kerran tarkoittaa jo valmiiksi vaikeassa taloudellisessa asemassa olevilta leikkaamista. Kirjauksista piirtyy kuva siitä, että meillä olisi suurikin joukko ihmisiä, jotka ovat työttömiä tai elävät erilaisten tukien varassa ihan omasta valinnasta ja huvikseen. Työttömän on vaikea työllistyä pelkästään kannustamalla ja mikäli tukien varassa eläminen on kannattavampaa kuin työnteko, ratkaisu voisi olla myös maksaa työstä reilua palkkaa.

Jos köyhiä kannustetaan leikkaamalla, toisin on sitten veropolitiikan saralla. Siellä luvataan näin: ”Hallituksen tavoitteena on tukea talouskasvua ja vahvistaa kotimaista omistajuutta. Pääomatuloveroa tai piensijoittajan verotusta ei kiristetä missään omaisuuslajissa.” Hallitus ei myöskään aio puuttua merkittävästi veronkiertoon eikä harmaaseen talouteen, sillä näitä luvataan kyllä torjua, mutta ”Hallitus ei kuitenkaan edistä veronkierron vastaisessa työssä sellaisia hankkeita, jotka aiheuttavat ­suhteetonta hallinnollista taakkaa”.

Kokonaisuutta lukiessa herää kysymys, onko kyseessä Vahva ja välittävä Suomi vai Vahvoista välittävä Suomi?

Kirjoittaja on lehtori (AMK) ja kunta- ja aluepäättäjä Kokkolasta.