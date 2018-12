Väitettyä tietovuotoa selvitettiin myös ministerille – ”En tiedä onko toimintatavoissa eroja”

Oulun seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtaja Veijo Koivula vahvistaa maistraatin toimittaneen tiedot samaa sukupuolta olevan parin vihkineestä papista kirkolle kirkon pyynnöstä.

Kirkko ja Kaupunki -lehdessä väitettiin aiemmin, että tieto olisi saatu Oulun maistraatista ilman kirkon pyyntöä. Maistraatti on kiistänyt lehden väitteet.

Koivulan mukaan taustalla on kirkon jäsentietojen käsittelyyn käytettävä Kirjuri-järjestelmä, jota pidetään ajantasalla maistraattien ylläpitämän väestötietojärjestelmän kanssa.

– Velvollisuutemme on käydä joka päivä rivi riviltä läpi muutostietoliikenteen raportit ja katsoa onko niissä virheitä. Kirkossa ei ole käytössä samaa sukupuolta olevien vihkimistä, joten jos järjestelmä kertoo, että kirkon jäsen on mennyt naimisiin samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa ja se on merkitty kirkolliseksi vihkimiseksi, ensimmäinen ajatus on, että onko tapahtunut virhe, Veijola sanoo.

Kirkon puolelta on Veijolan mukaan kyse jäsenrekisterissä olevan tiedon luotettavuudesta, joka on tärkeää esimerkiksi perunkirjoituksissa tarvittavien virkatodistusten vuoksi.

– Meidän täytyy saada tarkempi tieto pappien toimittamista vihkimisistä. Kun Suomen kansalainen tarvitsee todistuksia ulkomaita varten, monissa maissa vaaditaan hyvin tarkkoja tietoja, esimerkiksi tietoa kuka on vihkijä.

Veijola myöntää, etteivät käytännöt ole kaikissa seurakunnissa yhtä tarkat kuin Oulussa.

– Kirjurin aikakaudella on ollut itsestään selvää, että raportit käydään rivi riviltä läpi. On seurakuntia, jotka eivät näin tee ja vetoavat kiireisiin. Jos halutaan, että tietokanta on eheä, meidän on pakko käydä nämä läpi.

Maistraatista kirkolle saadut tiedot ovat johtaneet Oulussa tuomiokapitulin käsittelyyn, jonka seurauksena samaa sukupuolta olevan parin vihkinyt pappi sai rangaistuksen.

Veijolan mukaan tietojen toimittaminen eteenpäin on hänen velvollisuutensa.

”Varmaan ei ole, mutta kysymys on mielenkiintoinen.”

– Jos pappi toimii väärin, minun tehtäväni on informoida siitä hänen esimiestään. Se on sovittu menettelytapa meidän organisaatiossa. Yksittäisessä seurakunnassa kirkkoherra vastaa rekisterinpidosta. Yhtymässä on keskusrekisteri ja rekisterin johtaja. Kirkkoherra on sen takia ulkona alaistensa tekemisistä.

Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön johtaja Merja Koponen aluehallintovirastosta kertoo Demokraatille, että Oulun tapauksesta on toimitettu selvitys kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle (kesk.) saakka. Viesti on sama kuin Veijolalla ja maistraatin tiedotteessa. Maistraatti ei ole tehnyt virhettä.

– Maistraatti antaa tietoa seurakunnan erikseen tekemästä pyynnöstä, Koponen sanoo.

Tapaus on poikinut Koposen mukaan selvityksen, jossa tarkastellaan miten tiedot maistraattien ja seurakuntien välillä eri paikkakunnilla kulkevat. Tavoitteena on Koposen mukaan toiminnan kehittäminen.

– En tiedä onko toimintatavoissa eroja. Varmaan ei ole, mutta kysymys on mielenkiintoinen.

Koposen mukaan seurakunta ei voi esittää pyyntöä yleisesti niin, että maistraatti toimittaisi tiedot samaa sukupuolta olevan parin vihkineestä papista silloin, kun se sellaisen tiedon saa. Tietopyynnön täytyy koskea seurakunnan tiedossa olevaa jo tapahtunutta vihkimistä.

(Korjattu ministeri Petteri Orpo ministeri Anu Vehviläiseksi klo 16.56)