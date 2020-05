Vajaat puoli vuotta vaaleihin USA:ssa – äänestämistä ei haluta tehdä liian helpoksi poliittisista syistä

Ratkaisu kuulostaa helpolta: jos vaarallisen epidemian vuoksi ei voi käydä turvallisesti äänestämässä, järjestetään kaikille mahdollisuus ennakkoäänestämiseen postin välityksellä. Mutta ei Yhdysvalloissa, missä presidentinvaalit ovat normaalioloissakin äärimmäisen monimutkainen poliittinen prosessi.

Marraskuun vaalipäivään on aikaa enää vajaat puoli vuotta. Presidentti Donald Trumpin puheista ja lupauksista huolimatta on mahdollista, että koronaepidemia on tuolloin yhä valloillaan – kenties toisena aaltona.

Siitä, mitä marraskuussa tapahtuu, saatettiin saada esimakua huhtikuun alussa Wisconsinin osavaltion kaoottisissa esivaaleissa: koronarajoitusten vastaisia jonoja harvoille äänestyspaikoille, koska vaalien lykkäämistä ei hyväksytty eikä postiäänestäminen ollut kaikille mahdollista.

Sama pyritään välttämään marraskuussa Yhdysvaltain suurimmassa osavaltiossa Kaliforniassa. Kuvernööri Gavin Newsom määräsi viikko sitten, että kaikille noin 21 miljoonalle äänestäjälle lähetetään postiäänestämistä varten äänestyslippu kotiin. Mahdollisuus perinteiseen äänestämiseen aiotaan samalla taata.

Suuri Kalifornia tarjoaa postiäänestystä kaikille

Kalifornian postiäänijärjestely on toistaiseksi tilapäinen, viidessä muussa osavaltiossa jo entuudestaan pysyvä. Monissa muissa osissa Yhdysvaltoja käytännöt ovat kirjavia, ja mahdollisuus tai oikeus äänestää postitse voi vaihdella suuresti – monesti se edellyttää hyväksyttävän syyn esittämistä.

– Yhdysvalloissa on melkein ollut pääperiaate, että toisin kuin meillä, missä äänestystä yritetään helpottaa, siellä sitä yritetään mahdollisimman paljon vaikeuttaa, sanoo maan politiikkaan perehtynyt väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta.

– Nyt se näkyy siinä, että kun olisi mahdollisuus parantaa kansalaisten demokraattisia oikeuksia ja tasata niitä eri osavaltioiden välillä sallimalla postiäänestys kaikille, niin sitä ei olla tekemässä, hän jatkaa.

Vaalijärjestelyt äänestysalueineen ja postiäänineen eivät ole Yhdysvalloissa vain käytännöllinen vaan mitä suurimmassa määrin myös poliittinen kysymys. Republikaanipresidentti Trump myönsi itsekin viime kuussa postiäänestystä vastustavassa tviitissään, että se ”ei vain jostain syystä toimi” republikaanien kannalta.

Jos ei sisällissota estänyt, ei koronakaan

Trumpin ja republikaanien pelkona on äänestysaktiivisuuden nouseminen, joka Kokon mukaan kiistatta pitkällä aikavälillä hyödyttää demokraatteja. Tältä osin republikaanit käyvät hänen mukaansa viivytystaistelua vääjäämätöntä kehitystä vastaan.

– Osavaltioihin on tullut hiljalleen parempia vaalilakeja, ja vähemmistöjen vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet, Kokko arvioi.

Hän ennustaa, että marraskuun presidentinvaalit ja niihin liittyvät kongressi- sekä muut vaalit viedään läpi nykykäytännön mukaisesti koronatilanteesta riippumatta, eikä vaalien siirtäminen tule kyseeseen.

– Perinteet ovat niin vahvat. Jos vaalit kyettiin järjestämään jopa keskellä sisällissotaa, niin se on aika vahva peruste sitä vastaan, että koronakriisi estäisi niiden järjestämisen, Kokko sanoo.

Hänen mukaansa pahassa tautitilanteessa äänestyspaikoille saattavat tosin lähteä vain kaikkein fanaattisimmat Trumpin vastustajat ja kannattajat. Näissä oloissa kumman hyvänsä ehdokkaan voitosta tullee niukka ja äänestysprosentista alhainen.

Äänestäminen on siis marraskuussa kaikesta päätellen yhtä vaivalloista kuin aiemminkin, alkaen siitä, että vaalipäivä on tavallinen arkipäivä.

Toisin kuin Kaliforniassa, monessa muussa osavaltiossa postiäänestyksen laajentamiselta puuttuu poliittisen tahdon lisäksi myös rahaa, eikä sitä näytä liittovaltiolta heruvan. Aikakin alkaa käydä vähiin muutosten läpiviemiselle.

Suorempi presidentinvaali tekee tuloaan?

Yhdysvaltain presidentinvaali on tunnetusti epäsuora. Kahta osavaltiota lukuun ottamatta osavaltiossa eniten ääniä saanut ehdokas saa tuekseen osavaltion kaikki valitsijat. Tämä mahdollistaa viime vaalien kaltaisen lopputuloksen, jossa presidentiksi nousi Trump enemmän ääniä saaneen Hillary Clintonin ohi.

Valitsijakokousta ei voi lakkauttaa ilman perustuslain muutosta, mutta Yhdysvalloissa on käynnissä kiinnostava lakihanke sen kiertämiseksi. National Popular Vote -aloitteen ajatuksena on saada tarpeeksi monta osavaltiota sitoutumaan siihen, että niiden valitsijat äänestävät kansalaisten enemmistön kannatuksen saaneen ehdokkaan presidentiksi.

Valitsijakokouksessa on 538 jäsentä, joten mukaan tarvittaisiin niin monta osavaltiota, että niiden valitsijoiden yhteismäärä on vähintään 270. Tällä hetkellä aloitteeseen sitoutuneiden 15 osavaltion yhteinen valitsijamäärä on 196. Aloitteen käsittely on yhä kesken useiden osavaltioiden lainsäädäntöelimissä.

Yhdysvaltain presidentinvaalit on määrä pitää 3. marraskuuta. Toiselle kaudelle pyrkivän Trumpin haastaa demokraattien presidenttiehdokkuuden käytännössä jo varmistanut entinen varapresidentti Joe Biden.

STT–Niilo Simojoki