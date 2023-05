Vakava vaaratilanne Husissa – Otkes alkaa selvittää huhtikuista tapausta

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) kertoo selvittävänsä Husissa tapahtunutta vakavaa vaaratilannetta, joka oli aiheutunut potilaalle lääkeaineiden sekoittumisesta. Otkes kertoo asiasta Twitter-tilillään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Vaaratilanne on tapahtunut huhtikuussa. Enempää yksityiskohtia Otkesin viestinnästä ei STT:lle vielä kerrota, sillä tieto tapahtuneesta on tullut keskukselle vapunpäivänä ja selvitystyö on kesken.

Keskus arvelee tviitissään, että selvitys valmistuu ennen juhannusta. Varsinaista tutkintaa tapauksesta ei Otkesin viestinnän mukaan ole tämän hetken tietojen mukaan tarve tehdä.

Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija Hus toimii Uudellamaalla.