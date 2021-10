Vakava varoitus: ”Uusi huijausaalto on käynnistynyt” – verkkopankkitunnusten kalastelu kasvoi tällä viikolla yli 70 prosenttia

Kuluneen viikon sisällä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus on saanut tällä viikolla huomattavan määrän ilmoituksia pankkikalastelua koskevista sähköpostiviesteistä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Ilmoituksia on tullut kuluneella viikolla yli 70 prosenttia enemmän kuin aikaisemmalla viikolla.

– Tämä on selkeä merkki siitä, että uusi huijausaalto on käynnistynyt tämän viikon alussa. Poikkeavan tästä uudesta aallosta tekee se, että huijauksia on tehtailtu kaikkien suomalaisten pankkien nimissä, Kyberturvallisuuskeskus kertoo tiedotteessa.

Tänä vuonna pankkitunnusten kalastelusta on tehty Kyberturvallisuuskeskukselle 1 226 ilmoitusta. Viime vuonna niitä tuli koko vuoden aikana 740. Tapausmäärissä on siis tapahtunut yli 65 prosentin nousu.

Keskusrikospoliisi on kertonut rekisteröineensä tänä vuonna noin 700 rikosilmoitusta pankkikalastelusta, jonka rikoshyöty on jo noin 8,4 miljoonaa euroa.

Kyberturvallisuuskeskus, poliisi sekä useat eri pankit ovat aktiivisesti tiedottaneet sekä varoittaneet pankkitunnuskalastelusta tämän vuoden aikana.

– Syksyn aikana olemme nähneet ilmoitusmäärissä huomattavaa kasvua, vaikka ilmiö on ollutkin olemassa jo pidemmän aikaa. Olemme havainneet ilmoituksissa aaltomaista vaihtelua.

Viimeisimmät tapaukset pankkitunnusten kalastelusta ovat Nordea- ja OP-teemaisia. Tällä viikolla on nähty myös paljon POP-pankin ja Aktian nimissä tehtävää pankkitunnusten kalastelua.

Viestit muistuttavat hyvin paljon pankkien oikeita viestejä.

Kyberturvallisuuskeskus on saanut ilmoituksia kalasteluviesteistä, joissa rikolliset ovat epähuomiossa käyttäneet kahden eri pankin nimeä samassa viestissä. Yksittäinen asiakas on saattanut myös saada hyvin lyhyen ajan sisällä viestejä useamman eri pankin nimissä.

– Viranomaiset ja pankit tekevät tiivistä yhteistyötä. Yhteistyöllä saavutetaan parhaat tulokset tällaisen laajan rikollisen ilmiön edessä. Pitää muistaa, että olemme kaikki samalla puolella, sanoo Kyberturvallisuuskeskuksen finanssisektorin erityisasiantuntija Jussi Leskinen tiedotteessa.

Ihmisten saamat viestit muistuttavat hyvin paljon pankkien oikeita viestejä. Ne ovat kieliasultaan erittäin hyviä ja niistä ei käy heti ilmi, että kyseessä olisi huijaus. Seuraamalla viestissä olevaa linkkiä päätyy uskottavalle verkkosivulle. Valeverkkopankin sivut näyttävät täysin identtisiltä pankin oikeiden sivujen kanssa tai ne ovat niin saman näköisiä, että eroja on vaikea huomata.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan verkkopankkien kirjautumistunnukset ovat rikollisille arvokkaita, sillä rahan varastamisen lisäksi niitä voi käyttää myös vahvan tunnistautumisen välineinä. Tunnistautumisvälineiden joutuminen vääriin käsiin voi johtaa esimerkiksi identiteettivarkauksiin.

Pankkitietojen kalasteluun johtavia huijausviestejä levitetään tekstiviestitse ja sähköpostitse. Huijaussivustoille voi päätyä myös hakukonetuloksiin ujutettujen linkkien kautta. Rikollinen ostaa hakukoneesta mainoksia, jotka näkyvät pankkien nimellä tuloksia hakiessa. Mainoksien linkit johtavat kalastelusivuille, ja tätä kautta rikollinen saa haltuunsa uhrin verkkopankkitunnukset.

”Ilmiö kehittyy ja muuttuu tällä hetkellä nopeasti.”

Pankkien nimissä tulevien sähköpostiviestien linkkien klikkausta ei suositella. Verkkopankkiin pitäisi mennä aina kirjoittamalla pankin osoite selaimen osoiteriville kokonaisuudessaan esimerkiksi “op.fi” eikä ainoastaan “op”.

Kyberturvallisuuskeskus suosittelee käyttämään kotimaisten pankkien mobiilisovelluksia, jotka voi ladata esimerkiksi älypuhelimeen virallisesta sovelluskaupasta.

– Meistä jokainen voi huolehtia omista läheisistään jakamalla tietoa huijauksista ja auttamalla esimerkiksi verkkopankin käytössä, jotta kirjautuminen tapahtuu turvallisesti, Leskinen muistuttaa.

Kyberturvallisuuskeskukselle on tullut tällä viikolla runsaasti ilmoituksia, ja se ottaa edelleen mielellään vastaan tämän perjantain jälkeen saapuneista viesteistä.

– Tekijät lähettävät aktiivisesti uusia huijausviestejä, jotka ohjaavat jopa tuntien sisään rakennetuille kalastelusivuille. Ilmiö kehittyy ja muuttuu tällä hetkellä nopeasti.