Väkivaltaisten nuorten riskiä jäädä kiinni on lisättävä – kovat rangaistukset tehoton keino vähentää rikoksia

Nuorten väkivaltaiset teot sekä katujengien toiminta ovat puhuttaneet viime aikoina. Ja aivan aiheesta – väkivaltaan pitää suhtautua hyvin vakavasti. Jukka Kekkonen

Päättäjiltä nuorten väkivaltarikollisuus vaatii paneutumista. Julkisuuteen on noussut järkyttäviä tapauksia, joissa tekijöinä on ollut alle 15-vuotiaitakin nuoria. Kun päättäjät arvioivat niitä, heillä tulisi olla käytössään luotettavaa tutkimustietoa sekä lähiajalta että riittävän pitkältä aikajanalta. Näin on mahdollista nähdä, mikä on muuttunut, mihin suuntaan ja miksi.

Tarvitaan harkintaa, sillä tilanteen kokonaisanalyysistä ja toisaalta yksittäisistä raaoista teoista saattaa muodostua hyvinkin erilainen kuva. Kaikkineenhan nuorten väkivaltarikollisuus on vähentynyt 2000-luvulla, mutta julmat yksittäistapaukset ja jengiväkivalta ovat yleistyneet.

SE mitä emme tarvitse, on populistinen keskustelu, jossa väkivalta liitetään tarkoitushakuisesti johonkin yksittäiseen tekijään. Tavallisin yleistys on tehdä nuorison väkivaltaisesta käytöksestä maahanmuutto-ongelma. Samalla leimataan kokonaisia ihmisryhmiä. Mutta tietenkään ei pidä myöskään sulkea silmiä siltä, että katujengeihin kuuluu paljon maahanmuuttajaperheiden lapsia.

Kun ratkotaan nuorten ongelmia, pitää tuntea häiriökäyttäytymisen syyt ja punnita korjaustoimet. Ei ole yhtä yksittäistä keinoa estää ja vähentää laittomuuksia. Kovempien rangaistusten vaatiminen on helpoin – mutta myös heikoin – tapa reagoida ongelmiin. Rangaistusasteikkojen korotukset eivät vähennä rikollisuutta ainakaan suoraviivaisesti eivätkä välttämättä lainkaan. Valitettavasti kovia rangaistuksia peräänkuuluttava poliittinen retoriikka on voimistunut.

Väkivaltarikollisuuden taustalla on nuorten pahoinvointia, syrjäytymistä, perheiden ongelmia ja asuinalueiden eriytymistä.

On syytä huomata, että rikoslain rangaistusasteikot ovat niin laajoja, että nykyistä käytäntöä selvästi ankarampia rangaistuksia voitaisiin mitata ilman asteikkojen korotuksia. Samalla tulee kristallinkirkkaasti muistaa, että tuomioistuimet ovat toiminnassaan riippumattomia eikä niiden pidä kuunnella poliitikkojen vaatimuksia.

Jos rangaistuksia halutaan koventaa, eduskunnan olisi asteikkoja ankaroittamalla annettava signaali toivotusta suunnasta. Omasta mielestäni nykyasteikot ovat koko lailla kohdillaan ja mahdollistavat sen, ettei törkeästä väkivallasta rangaista liian lievästi.

JULKISUUDESSA on vaadittu myös rikosvastuuikärajan laskua nykyisestä 15 vuodesta. En näe sille pitäviä perusteita, mutta lastensuojelun toimien tulee olla tehokkaita.

Tutkimusten mukaan kovia rangaistuksia tehokkaampi ja nopeampi keino estää väkivaltaa on lisätä kiinnijoutumisen riskiä. Poliisien määrää on perusteltua kasvattaa. Näin varsinkin sen vuoksi, että Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna vähemmän poliiseja kuin muissa Euroopan maissa.

Väkivaltarikollisuuden taustalla on nuorten pahoinvointia, syrjäytymistä, perheiden ongelmia ja asuinalueiden eriytymistä. Lapsille, nuorille ja perheille ajoissa annettu tuki on tärkeää. Samoin tarvitaan koulun, kodin, sosiaali- ja päihdetyön sekä poliisin

yhteistyötä. Siltikään huonot kierteet eivät aina katkea nopeasti.

Suomalaista demokratiaa eikä oikeus- ja hyvinvointivaltiotamme rakennettu hetkessä. Sen tietäen päättäjillä täytyy olla malttia analysoida viileästi ja tutkimustietoon perustuen myös keinoja ratkaista väkivaltarikollisuuden ilmenemismuotoja.

Kirjoittaja on oikeushistorian professori.