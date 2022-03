Valio ja Paulig vetäytyvät Venäjältä

– Tuomitsemme jyrkästi Venäjän hyökkäyksen itsenäiseen Ukrainaan. Valiolla ei ole eettisiä toimintaedellytyksiä jatkaa Venäjällä ja lopetamme siksi toimintamme Venäjällä, sanoo Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme yhtiön tiedotteessa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valiolla on yksi sulatejuustotehdas Moskovan lähellä, sopimusvalmistuskumppaneita sekä myyntikonttorit Pietarissa ja Moskovassa. Valio työllistää Venäjällä noin 400 henkilöä. Valion Venäjän toimintojen liikevaihto on ollut vuodessa noin 85 miljoonaa euroa. Valion tytäryhtiö Venäjällä on 100 % Valion suomalaisessa omistuksessa.

Valion mukaan liiketoimintojen alasajo alkaa välittömästi.

Valio lopetti viime viikolla kaiken viennin Suomesta Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien tuonti Venäjältä Suomeen lopetettiin.

Myös Paulig on tiedottanut tänään vetäytyvänsä Venäjän liiketoiminnasta. Prosessi alkaa yhtiön mukaan välittömästi ja tarkkaa aikataulua arvioidaan.

Venäjä ja ympäröivät maat (Business Area East) on yksi Pauligin liiketoimintayksiköistä ja sen osuus Pauligin liikevaihdosta on noin 5 %.

Pauligilla on kahvipaahtimo Tverissä, Venäjällä, noin 170 kilometriä Moskovasta pohjoiseen. Sen tuotanto myydään pääosin Venäjällä. Pauligilla on Venäjällä noin 200 työntekijää.