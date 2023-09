Valiokunnilta täystyrmäsys silakan kalastuskiellolle Suomen lähivesillä – asiantuntija: ”Kalastuksen kieltäminen olisi ylireagointia”

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijan Jari Raitaniemen mukaan EU-komission esitys silakan kohdennetun kalastuksen kieltämisestä ensi vuonna Suomen lähivesillä olisi ylireagointia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Raitaniemen mukaan Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ehdottamat pyyntikiintiöiden leikkaukset olisivat paikallaan, mutta täyskielto olisi ylimitoitettu veto.

Raitaniemen mukaan Selkämeren silakkakannan heikentyminen on johtunut silakan ravintonaan käyttämien äyriäisten luonnollisesta kannanvaihtelusta, mutta nyt tilanne on jo menossa parempaan suuntaan. Raitaniemi palasi äskettäin Selkämereltä, missä hän oli tutkimustehtävissä merentutkimusalus Arandalla.

- Selkämerellä kanta on toipumassa hyvää vauhtia. Kannan ikärakenne ei ole vielä palautunut normaaliksi, mutta muuten näyttää hyvältä, Raitaniemi sanoo STT:lle.

ICES:n kannattamat pyyntikiintiöiden leikkaukset antaisivat Selkämeren silakkakannalle mahdollisuuksia palautua normaaliksi poikkeuksellisten ”nälänhätävuosien” jälkeen.

- Kalastuksen kieltäminen olisi ylireagointia. Jos ajatellaan kalastuselinkeinoa ja kalanjalostusta, ei olisi mitään järkeä pistää nurin kokonaista elinkeinoa. Kyllä tällaisesta poikkeustilanteesta pitäisi päästä yli mahdollisimman vähin vahingoin, Raitaniemi sanoo.

EU-KOMISSIO on esittänyt silakan kohdennetun kalastuksen kieltämistä ensi vuonna myös Itämeren pääaltaassa. Pääaltaan tilanne eroaa Raitaniemen mukaan merkittävästi Selkämeren tilanteesta, sillä siellä silakka on jäänyt kilpailijansa kilohailin jalkoihin. Kilohailin kantaa on vahvistanut muun muassa Itämeren turskakannan romahtaminen veden suolapitoisuuden laskun myötä.

- 1980-luvulla silakalle oli Itämeressä paremmin tilaa, kun turska harvensi kilohailikantaa. Nykyisin silakkakannan kasvulle ei ole samanlaisia mahdollisuuksia, Raitaniemi sanoo.

Pääaltaan sijaan silakka menestyy paremmin Riianlahdella ja Selkämerellä, missä kilohailia esiintyy vähemmän, kun vesi on vähäsuolaisempaa.

Pääaltaan silakankalastuksen rajoittaminen olisi Raitaniemen mukaan ”koepallo”, jolla voitaisiin kokeilla, lähteekö alueen silakkakanta nousuun.

EDUSKUNNAN maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta tyrmäsivät perjantaina valmistuneissa lausunnoissaan EU-komission esityksen silakan kohdennetun kalastuksen kieltämisestä Suomen lähivesillä ensi vuonna. Molempien valiokuntien mielestä komission ehdotus on ”suhteeton ja ristiriidassa tieteellisen neuvon kanssa”.

Valiokunnat kummeksuvat sitä, että komission ehdotus ei ota vakiintuneen toimintatavan mukaisesti huomioon ICES:n tieteellistä neuvoa, jonka mukaan silakan kalastusta voitaisiin jatkaa rajoitetusti sekä Pohjanlahdella että Itämeren pääaltaalla.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta antavat lausuntonsa eduskunnan suurelle valiokunnalle, jonka on määrä lyödä lukkoon Suomen kanta asiassa ensi viikolla.

EU-komissio antoi elokuun lopussa esityksensä ensi vuoden kalastuskiintiöiksi Itämerellä.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) piti tuolloin komission esitystä suhteettomana ja kohtuuttomana. Myös Essayah moitti komissiota ICES:n näkemyksen sivuuttamisesta.

EU-maiden on määrä päättää kiintiöistä unionin maatalousministerien kokouksessa Luxemburgissa lokakuussa.

Tuomas Savonen / STT