Valiokunta ei saanut valmista vielä tänään – PS sulkisi tarvittaessa koko itärajan

Hallintovaliokunnan lausunto valmiuslain uudistuksesta ei valmistunut vielä tänään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Puheenjohtaja Riikka Purran (ps.) mukaan näyttää siltä, että lausunto valmistuu huomenna.

Hänen mukaansa valiokuntakäsittelyn rinnalla on koko ajan käyty parlamentaarista keskustelua pienemmissä ryhmissä ja siellä on pyritty sopimaan monia asioita.

Purran mukaan lausuntoon on tulossa kohtia, jotka viittaavat siihen suuntaan, johon perussuomalaiset on koko ajan viitannut eli tarpeeseen sulkea koko itäraja tarvittaessa.

Hän sanoo, että perussuomalaiset haluavat pykälän nimenomaan rajavartiolakiin, jonka lähetekeskustelu käydään eduskunnan täysistunnossa tänään.

- Asiantuntijakuulemisten ja ylipäätään pykälän käyttökelpoisuuden kannalta on oleellista, että se on normaaliajan lainsäädännössä, koska valmiuslain kynnys on hyvin korkea. Mikäli tällainen rajapykälä on normaalilainsäädännössä, se mahdollistaa sen käyttöön ottamisen paljon helpommin, Purra sanoi valiokunnan kokouksen jälkeen STT:lle.

Hallintovaliokunta on mietintövaliokunta rajavartiolaissa. Purran mukaan kuulemiset siitä ovat ensi viikon alussa. Hän arvioi sen käsittelyn menevän varsin nopeasti. Valmiuslain uudistuksesta mietinnön tekee puolustusvaliokunta.

- On tärkeää ymmärtää, että nämä kaksi esitystä on kiedottu yhteen eli ne menevät maaliin samaan aikaan. Silloin meillä täytyy olla rajalla sellainen lainsäädäntö käytössä, että hybridioperaatio voidaan torjua eli koko itäraja sulkea. Myös valmiuslain läpimeno on kiinni tästä.

