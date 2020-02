Valiokunta kuuli asiantuntijoita Mäenpään tapauksessa – Ojala-Niemelä: ”Tässä esitettiin syyttämisluvan puolesta ja sitä vastaan argumentteja”

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää (ps.) syytteeseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Johannes Ijäs Demokraatti

Poliisin esitutkinnan mukaan Mäenpäätä on syytä epäillä rikoksesta tämän rinnastettua turvapaikanhakijat ja vieraslajit eduskunnassa viime kesän puheessaan.

Toiviainen on tulkinnut, että syyttämislupa on pyydettävä, vaikka hän tekisi syyttämättäjättämispäätöksen. Kyse on perustuslain tulkinnasta, josta asiantuntijat ovat erimielisiä. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on katsonut, ettei syyteharkintaan tai mahdolliseen syyttämättäjättämispäätökseen tarvita eduskunnan lupaa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta pui Mäenpään tapausta jälleen tänään. Kuultavana oli useita asiantuntijoita.

– Tässä esitettiin syyttämisluvan puolesta ja sitä vastaan argumentteja. Yön yli nukutaan ja mietitään, huomenna jatketaan käsittelyä valmistavan keskustelun kautta. Meillä on silloin käytettävissä valiokuntaneuvoksen muistio asiasta ja mahdollisuus päättää siitä, jatketaanko kuulemisia vai päätetäänkö ne tähän. En siis tiedä vielä valiokunnan koko kantaa tähän asiaan, mikä tulee huomenna olemaan sitten lopputulema, perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä pyöritteli tänään valiokunnan kokouksen jälkeen.

Ojala-Niemelä vahvisti sen, että asiantuntijat ovat erimielisiä siitä, tarvittaisiinko eduskunnan lupa myös siinä tapauksessa, jos valtakunnansyyttäjä päättäisi tehdä syyttämättäjättämispäätöksen.

– Tässä nähtiin eriäviäkin näkemyksiä. Tämän perustuslain aikana ei ole vielä tätä asiaa linjattu, niin se on meidän tulevan linjauksen varassa, mihin tässä asiassa päädytään.

Kysymykseen siitä, voitaisiinko päätyä siihen, että syyteharkinta lähetettäisiinkin takaisin valtakunnansyyttäjälle, Ojala-Niemelä sanoi, että sellainenkin on mahdollista, että tältä osin asia palautettaisiin valtakunnansyyttäjälle.

Ojala-Niemelä totesi, että valiokunta pohtii yksin sitä annetaanko syyttämislupa vai ei eli onko kansanedustajan immuniteetti koskematon ja murtamaton siinä, mitä salissa on puhuttu. Sen sijaan syyllisyyskysymykseen ei oteta kantaa.