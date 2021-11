Valioliigan huippuseuran valmentajalle tylyt potkut: ”Harmittelen sitä, että tämä päätös oli tehtävä”

Jalkapallon Englannin Valioliigan Tottenham ilmoitti maanantaina vapauttaneensa päävalmentaja Nuno Espirito Santon tehtävästään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Tiedän, kuinka kovasti Nuno ja hänen valmennustiiminsä halusivat menestyä, ja harmittelen sitä, että tämä päätös oli tehtävä. Kiitämme heitä ja toivotamme heille kaikkea hyvää jatkossa, seuran jalkapallotoimintojen johtaja Fabio Paratici muotoili seuran tiedotteessa.

Tottenham avasi kauden voittamalla kolme ensimmäistä liigapeliään. Sen jälkeen on tullut kaksi voittoa ja viisi tappiota, joista viimeisimpänä lauantainen 0-3-kotitappio Manchester Unitedille. Tottenham on sarjassa kahdeksantena ja eroa kärkijoukkue Chelseaan on kymmenen pistettä.

Wolverhamptonia neljän vuoden ajan luotsannut portugalilainen Santo tuli Tottenhamin päävalmentajaksi kesäkuussa. Hänen pestinsä kattoi lopulta vain 17 ottelua kaikki kilpailut mukaan lukien.