”Valistuneen poliitikon pohjanoteeraus” – Vanhasen Nato-vertausta HS:ssa hämmästeltiin sosiaalisessa mediassa

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen sanoi sununtaina julkaistussa Helsingin Sanomien haastattelussa, että Suomen mahdollinen liittyminen sotilasliitto Natoon horjuttaisi nykyistä vakautta. Vanhasen mukaan vakauteen kuuluu Suomen ja Ruotsin sotilaallinen liittoutumattomuus.

– Kaikki ovat tottuneet tähän ja muiden on helppo ennakoida meidän toimintaamme. Tämä on tietyllä tapaa vähän samanlainen asia kuin nyt nähdään, miten Venäjä on rikkonut Ukrainan kohdalla sääntöjä. Jos Suomi ja Ruotsi voimakkaasti rikkoisivat omaa perusasennoitumistaan, se herättäisi toisella puolella hämmennystä siitä, miksi on ikään kuin pelin henkeä muutettu, Vanhanen sanoo lehdelle.

HS:n jatkokysymyksessä Vanhaselta tiedustellaan, voiko Suomen tai Ruotsin liittymistä Natoon verrata Venäjän toimiin Ukrainassa.

– Se on eri mittaluokan asia, mutta se kertoo siitä, että kun totuttua perusasiaa muutetaan, muut aina miettivät, miksi se tehdään. Mitä aikeita siihen liittyy? Vanhanen vastaa.

Vanhanen sanoo HS:lle myös, että Suomen ja Venäjän suhteen suurin haaste on Venäjän käyttäytyminen, sillä maa on rikkonut kansainvälisiä pelisääntöjä Ukrainassa. Vanhanen kuitenkin arvioi, että Suomi ja Venäjä ymmärtävät kahdenvälisesti toisiaan verrattain hyvin.

– Siinä mielessä tämä ei ole ’henkilökohtaista’, vaan liittyy laajempaan periaatteeseen siitä, että pitää toimia yhteisillä säännöillä.

Vanhasen Nato-vertaus herätti sunnuntaina keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.) kuvasi sitä Twitter-tilillään ”valistuneen poliitikon pohjanoteeraukseksi vuonna 2018”.

VAnhanen on siis sitä mieltä, että Suomi ei voi tehdä omia turvallisuuspoliittisia valintoja kuten Ukrainan ei anneta tehdä. Valistuneen poliitikon pohjanoteeraus vuonna 2018. https://t.co/Ah6STNVulo — Liisa Jaakonsaari (@ljaakonsaari) January 7, 2018

Vanhanen täsmensi kommenttiaan myöhään sunnuntai-iltana Ilta-Sanomille.

– Sanon siinä selkeästi, että Venäjän kohdalla on yksiselitteisesti kyse kansainvälisen sopimuksen rikkomisesta. Tässä suhteessa se ei tietenkään ole vertailtavissa, Vanhanen sanoi IS:lle.

Hieman myöhemmin hän toisti saman kommentin Twitter-tilillään.

Venäjän kohdalla on yksiselitteisesti kyse kansainvälisen sopimuksen rikkomisesta. Tässä suhteessa en tietenkään vertaa Nato-jäsenyyden hakemista ja Venäjän toimia Ukrainassa. https://t.co/Wn9bTm7mX4 — Matti Vanhanen (@VanhanenMatti) January 7, 2018

Matti Vanhanen toimii eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana. Hän oli pääministerinä vuosina 2003–2010.