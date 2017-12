Väljempi alkoholilaki saa sinettinsä tänään presidentiltä

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) haluaa nitistää oppositiolta suuret luulot. Perussuomalaiset jättänyt nykysininen Soini ei näe opposition toimissa kehumista.

”Politiikassa pärjätäkseen on puolustamisen sijaan myös hyökättävä. Pistää höyhenet puntariin. Oppositio on kevyt kuin poutapilvi. Siihen on iskettävä. Lujempaa. Lekalla leukaluihin ja selkäranka sirkkeliin -mentaliteetilla. Kunnon höyhennystä höyhenille.”

Soini palaa joulua edeltäneisiin budjettiäänestyksiin eduskunnassa blogikirjoituksessaan.

”Kun katsoi oppositioedustajien pomppimista ylös alas budjettiäänestyksissä oli naurussa pidättelemistä. Linja oli kateissa. Jopa Vasemmistoliitolta, joka vastustaa kaikkia ja kaikkea, ei osannut tehdä sitäkään kunnolla. Umpisurkea esitys.”

Tämä hallitus on ollut paljon parempi kuin kaksi edellistä. Ja selvästi parempi kuin tuleva.

Sen sijaan hallitus, jossa Soini istuu, on, yllättäen, mainiota laatua.

”Tämä hallitus on ollut paljon parempi kuin kaksi edellistä. Ja selvästi parempi kuin tuleva, jos maksetut gallupit pitävät. Talous kasvaa, vienti vetää ja työllisyys paranee.”

Soini huomioi hallituksenkin nousseen suosion.

”Hallituksen suosio ja siinä sivussa mitatut omat lukemani, ovat galluppien mukaan korkeammalla kuin koskaan sitten hallituksen aloittamisen. No gallupit on gallupeja. Viihdettä, rahalla maksettua.”

Soini pohtii myös, osallistuako sittenkin seuraaviinkin eduskuntavaaleihin.

”Katsotaan rauhassa. Katoavaisessa maailmassa kannattaa satsata katoamattomaan. Elettävä se on tämänpuoleinenkin gospeli.”