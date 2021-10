Vallanvaihto filippiiniläisittäin – luopuva presidentti suunnittelee tyttärestään seuraajaa

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte ei aio asettua ehdolle varapresidentiksi ensi vuonna. Duterte ilmoitti lauantaina vetäytyvänsä politiikasta, mutta hän ei kertonut, milloin tämä tapahtuu. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Duterte kertoi yllätyspäätöksestään tilaisuudessa, jossa hänen oli odotettu virallisesti rekisteröivän varapresidenttiehdokkuutensa. Hän perusteli ratkaisuaan sanomalla, että filippiiniläisten keskuudessa häntä ei pidetä pätevänä ja että monien mielestä hänen varapresidenttiehdokkuutensa olisi perustuslain vastaista.

Perustuslaki estää Dutertea hakemasta jatkopestiä presidenttinä. Aiemmin hän on ilmoittanut pyrkivänsä varapresidentiksi, mutta nyt hän on pyörtänyt päätöksensä.

Kyselyissä Duterte on ollut lähes yhtä suosittu kuin tullessaan valituksi vuonna 2016. Tuolloin hän lupasi kampanjassaan hankkiutua eroon maan huumeongelmasta, ja hänet tunnetaankin erityisesti raakalaismaisesta sodastaan huumeiden käyttäjiä ja huumekauppiaita vastaan.

Duterte ei ole kertonut, kuka on hänen suosikkinsa seuraavaksi presidentiksi. Monet uskovat hänen tukevan tytärtään Sara Dutertea, joka on ollut viimeaikaisissa kyselyissä johdossa. Tytär todennäköisesti suojelisi isäänsä rikossyytteiltä. Hän oli kuitenkin aiemmin ilmoittanut, ettei aio asettua ehdolle, jos hänen isänsä on vaaleissa ehdolla.

Rodrigo Duterten toimet herättivät heti alussa järkytystä, sillä hän suoraan kannusti niin poliiseja kuin tavallisia kansalaisia jopa tappamaan huumeiden käyttäjiä. Presidentti on toistuvasti väittänyt, ettei mitään virallista tappamiskampanjaa ole olemassakaan, mutta hän on puheissaan lietsonut ihmisiä väkivaltaan.

Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) ilmoitti syyskuussa alkavansa selvittää mahdollisia rikoksia ihmisyyttä vastaan Duterten huumeidenvastaisessa kampanjassa. Hallinto ei halua päästää ICC:tä maahan.

Filippiinit erosi ICC:n jäsenyydestä vuonna 2019 tuomioistuimen avaaman Duterten toimien alustavan selvityksen vuoksi. ICC:n mukaan tutkinta on kuitenkin mahdollista suorittaa ajalta, jolloin maa oli vielä jäsen. Filippiinien korkein oikeus on aiemmin ottanut saman kannan.

Hallinnon tilastojen mukaan huumeiden vastaisessa operaatiossa on kuollut heinäkuun 2016 jälkeen yli 6 000 ihmistä. ICC:n syyttäjien arvion mukaan kuolleita voi olla kymmeniätuhansia. Tuomioistuimen tutkittavana ovat myös väitetyt ilman oikeudenkäyntiä tapahtuneet surmat Davaon alueella vuosina 2011–2016, jolloin Duterte oli Davaon pormestari.

Rodrigo Duterte on kovista otteistaan huolimatta edelleen suosittu monien filippiiniläisten keskuudessa. Vaikka populistipresidentti on muun muassa vitsaillut raiskauksilla jaarittelevissa puheissaan, vangituttanut arvostelijoitaan ja epäonnistunut korruption kitkemisessä, miljoonat filippiiniläiset tukevat Dutertea.

Koronaviruspandemia on tosin kolhinut suosiota. Pandemia syöksi Filippiinit vuosikymmenien pahimpaan talouskriisiin, miljoonat ihmiset menettivät työnsä ja tuhannet kuolivat.

Duterte puhuu kautta linjan karkeasti ja viis veisaa diplomaattisista kohteliaisuuksista. Hän on ilmestynyt tunteja myöhässä omiin esiintymisiinsä, joissa hän saattaa puhua tajunnanvirtaa tuntikausia, ja hän on usein pukeutunut huolimattomasti.

Pandemian aikana Dutertea ei juurikaan ole nähty julkisuudessa lukuun ottamatta viikoittain televisiossa esitettyjä tallenteita tapaamisista lähimpien neuvonantajien kanssa. Välillä presidentti on kadonnut kokonaan, mikä on herättänyt huhuja hänen terveydentilastaan, kunnes avustajat ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa kuvia presidentistä esimerkiksi pelaamassa golfia ja ajamassa moottoripyörällä.

Vaalikausi pyörähti Filippiineillä käyntiin perjantaina ja haussa on ihmisiä yli 18 000 eri tehtävään. Presidentin lisäksi valitaan muun muassa edustajia kaupunginvaltuustoihin.

Duterten seuraajaksi on ehdolla muun muassa hänen liittolaisensa Ferdinand ”Bongbong” Marcos, joka on samaa nimeä kantaneen maan entisen diktaattorin poika. Niin ikään presidenttikisassa vahvoilla on maan pääkaupungin Manilan pormestari, entinen näyttelijä Francisco Domagoso, joka esiintyi taiteilijanimellä Isko Moreno. Perjantaina presidenttiehdokkaaksi rekisteröityi myös tuoreeltaan eläköitynyt nyrkkeilyn supertähti Manny Pacquiao.

Varapresidenttiehdokkaaksi puolestaan rekisteröityi Duterten sijaan hänen läheinen avustajansa senaattori Christopher Lawrence ”Bong” Go.

Duterten jälkeen Davaon pormestarina on toiminut hänen tyttärensä vuodesta 2016 lähtien. Valtionmedian ja muun muassa uutiskanava CNN:n mukaan Sara Duterte on vahvistanut tuoreeltaan hakevansa jatkokautta. Nuorempi Duterte oli Davaon pormestarina myös vuosina 2010–2013, jolloin hänen isänsä toimi varapormestarina.

Paikallisen yliopiston poliittisen tieteen professori Jean Franco kertoo uutistoimisto AFP:lle, että Sara Duterte voi kuitenkin ilmoittautua vielä myös presidenttikisaan. Francon mukaan hänen tulee rekisteröityä ehdokkaaksi marraskuun puoliväliin mennessä.

Sara Duterte ei ole vastannut AFP:n kommenttipyyntöihin.