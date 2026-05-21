Työmarkkinat

21.5.2026 08:29 ・ Päivitetty: 21.5.2026 08:29

Valmetilta jättilomautukset Suomessa

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Konepajayhtiö Valmet on saanut päätökseen lomautuksia koskevat muutosneuvottelut.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Yhtiö lomauttaa Suomessa noin 2 400 työntekijää. Lomautukset kestävät enintään 90 päivää, ja ne toteutetaan kesäkuun ja joulukuun lopun välisenä aikana.

Valmetin mukaan tavoitteena on turvata yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky sopeuttamalla kapasiteettia ennakoitua matalampaan työkuormaan. Työkuormaan vaikuttavat muun muassa asiakkaista johtuvat projektien siirtymiset sekä paperi- ja kartonkikonemarkkinoiden heikko kysyntä.

Yhtiö kertoi huhtikuun lopulla, että muutosneuvottelujen piirissä oli noin 2 400 työntekijää kaikista henkilöstöryhmistä useilla paikkakunnilla Suomessa.

Valmetilla on Suomessa noin 5 900 työntekijää.

