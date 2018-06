Valtio myy 12,8 miljoonaa Nesteen osaketta – myynti alkaa välittömästi

Valtio tarjoaa myyntiin 12,8 miljoonaa Neste Oyj:n osaketta. Määrä vastaa noin 5,0 prosenttia kaikista Nesteen osakkeista. Osakemyynti alkaa valtioneuvoston tiedotteen mukaan välittömästi, ja osakkeita tarjotaan suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille nopeutetussa tarjousmenettelyssä.

Osakemyynnin järjestäjänä toimii Credit Suisse Securities (Europe) Limited.

Valtio omistaa tällä hetkellä 49,7 prosenttia Nesteen osakkeista, joten osakemyynnin toteutuessa valtion omistus alenisi 44,7 prosenttiin. Eduskunta on asettanut valtiolle yhtiön vähimmäisomistusrajaksi 33,4 prosenttia.

− Nesteen pitkään jatkuneen hyvän kurssikehityksen ansiosta yhtiön osuus valtion suoran pörssisalkun arvosta on jo lähes puolet. Samalla energiatoimialan painotus salkussa on kasvanut voimakkaasti. Valtio jää yhtiöön edelleen merkittäväksi omistajaksi, mikä muun muassa turvaa omistukseen liittyvän strategisen intressin. Näin ollen valtiolla ei ole erityistä syytä omistaa yhtiön osakkeista nykyistä määrää ja nyt on sopiva hetki keventää salkkua tältä osin, sanoo valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Mika Lintilä (kesk.).

Valtio tiedottaa osakemyynnin lopputuloksesta arviolta 13.6.2018. Valtio on sitoutunut tietyin poikkeuksin olemaan myymättä muita omistamiaan Nesteen osakkeita 90 päivän aikana osakemyynnin jälkeen.