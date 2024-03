Valtiolla on yhä saamatta miljoonia euroja Wincapitassa huijattua rahaa

Wincapita-sijoitushuijauksessa valtiolle maksettavasta kymmenien miljoonien eurojen rikoshyödystä osa voi jäädä kokonaan perimättä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Tämä johtuu siitä, että valtiolle maksettavaksi määrätty rikoshyöty vanhenee Suomessa kymmenessä vuodessa. Wincapita-vyyhdin varsinainen rikostuomio sai puolestaan vuosikymmen sitten lainvoiman.

Kun saatava vanhenee, ei valtio enää peri sitä.

Oikeusrekisterikeskuksen toimittamien tietojen mukaan Wincapita-vyyhdissä on tuomittu kaikkiaan noin 63,9 miljoonaa euroa rikoshyötyä valtiolle menetettäväksi. Tästä rikoshyödystä oli viime vuoden loppuun mennessä saatu perittyä noin 36,9 miljoonaa euroa eli hieman yli puolet. Näin ollen 27 miljoonaa euroa on yhä perimättä.

Erityisasiantuntija Jaakko Haaparanta Oikeusrekisterikeskuksesta kertoo STT:lle, että perimättä olevasta 27 miljoonasta noin 4,5 miljoonaa euroa on rahaa, joka on jo vanhentunut tai vanhentumassa tänä vuonna.

Korkein oikeus vahvisti helmikuussa 2014 päätekijänä tuomitun Hannu Kailajärven rahankeräysrikostuomion, ja hänen tuomionsa törkeästä petoksesta tuli lainvoimaiseksi jo vuonna 2013. Tämä tarkoittaa, että Kailajärven valtiolle pulitettavaksi määrätty Wincapita-rikoshyöty on jo vanhentunut.

WINCAPITAA markkinoitiin 2000-luvun alussa sijoitusklubina, joka lupaili jäsenilleen suuria voittoja valuuttakaupan ja vedonlyönnin avulla. Tuottoisana pidetty klubi olikin pyramidihuijaus.

Tuomioistuinten päätösten mukaan myöhemmin mukaan tulleiden ihmisten raha päätyi pitkälti ensimmäisinä ensimmäisinä klubiin liittyneiden taskuun.

Wincapitan perustajana ja päätekijänä tuomittiin nyttemmin jo nimensä muuttanut Kailajärvi, mutta yhteensä 626 ihmistä on kokonaisuudessa tuomittu maksamaan rikoshyöty takaisin valtiolle. Kaikkiaan kymmenkunta ihmistä on tuomittu rikoksesta. Osalta perintä yhä jatkuu, koska lainvoimaisesta tuomiosta on alle kymmenen vuotta.

Haaparanta täsmentää, että ihmisiä on tuomittu maksamaan rikoshyöty, vaikkeivät he ole syyllistyneet asiassa rikokseen. Linjaus perustuu korkeimman oikeuden (KKO) lokakuussa 2014 antamaan ennakkopäätökseen, jonka mukaan rikoshyödyn voi menettää, vaikka rahan olisi saanut vilpittömässä mielessä.

462 ihmiseltä Wincapita-rikoshyöty on Haaparannan mukaan saatu perittyä kokonaan, mutta 25:ltä ei hyötyä ole vielä saatu valtion kassaan euroakaan. Osalta heistä perintää kuitenkin jatketaan.

PÄÄTEKIJÄNÄ tuomittu Kailajärvi määrättiin aikanaan maksamaan valtiolle yli kuuden miljoonan euron rikoshyöty. Sitä, kuinka paljon Kailajärvi on maksanut, ei Oikeusrekisterikeskus kommentoi vedoten sakkorekisterin tietojen salassapitoon.

Julkisen ulosottorekisteritodistuksen mukaan Oikeusrekisterikeskuksella jäi yli 1,5 miljoonaa euroa perimättä Kailajärveltä. Kaikkiaan hänellä on tuoreen rekisterin perusteella ulosotossa lähes 2,9 miljoonaa euroa, ja maksuesteenä on pitkälti varattomuus.

STT ei ole saanut Kailajärveen yhteyttä, koska hänelle ei ole löytynyt toimivia yhteystietoja ja hän on ilmoittanut yhteystietonsa salaisiksi. Ulosottorekisterin perusteella hän asuu nimensä vaihtaneena Pirkanmaalla.

VALTIO on maksanut Wincapita-sijoitushuijauksen uhreille korvauksia hieman yli 23 miljoonaa euroa. Aiemmin helmikuussa KKO antoi vielä uuden Wincapita-ratkaisun. Siinä KKO vapautti Oikeusrekisterikeskuksen maksamasta korvausta miehelle, joka oli nostanut kanteen Kailajärveä vastaan vasta 2010-luvun puolessavälissä. KKO katsoi miehen saatavan vanhentuneeksi.

Muitakin vastaavia riitajuttuja on yhä vireillä tuomioistuimissa, joten KKO:n ratkaisu voi vaikuttaa myös niihin.