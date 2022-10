Valtion toimistotiloista jopa 45 % on täysin turhia – nyt pohditaan, mitä niille oikein tehdään: ”Ihan selvästi meillä on tiivistämisen mahdollisuutta”

Valtio aikoo luopua tarpeettomista tiloistaan, joita voi olla lähes puolet kaikista. Siitä miten se tehdään, sovitaan huhtikuun loppuun 2023 mennessä. Rane Aunimo Demokraatti

DIGITALISAATION, datatalouden ja julkisen hallinnon ministerityöryhmä tiedotti viime viikolla, että valtion kiinteistöissä toteutetaan laaja energiansäästöohjelma, joka on yksi valtion energiansäästötoimenpiteistä. Ministerityöryhmää vetää hallituskauden lopun ajan kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.).

Neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen kertoi valtion aikeista tänään myös tiedotustilaisuudessa, jossa taustoitettiin laajemminkin, miten valtio aikoo kehittää asiakaspalveluaan eri alueilla ja miten valtion henkilöstöpolitiikkaa ja työn monipaikkaisuutta on kehitetty. Samalla sivuttiin sitä, kuinka valtio edistää kestävää kehitystä ja energiansäästöä tulevana talvena.

Tärkeimmäksi tavaksi vähentää energiakäyttöä, päästöjä ja kustannuksia on nostettu luopuminen tarpeettomista valtion toimitiloista. Ministeriryhmä päätti viime viikolla, että virastot ja laitokset toteuttavat toimitilojen käyttöasteen mittaukset kuluvan syksyn aikana.

Tämän jälkeen virastot sekä Senaatti-kiinteistöt ja Puolustuskiinteistöt analysoivat tilatarpeen yhdessä ja sopivat huhtikuun loppuun 2023 mennessä, miten turhista tiloista luovutaan.

– Etätyö on tosi laajaa ja ihan selvästi meillä on tiivistämisen mahdollisuutta. Nyt kun voidaan ajatella, että meillä se uusi normaali, se koronanjälkeinen aika, tällä tapaa me töitä tehdään ja näin me eletään, on nyt käsillä, niin ministerityöryhmäkin velvoitti virastoja ja laitoksia siihen, että nyt syksyn ja talven aikana tehdään käyttöastemittauksia. Näin saadaan selville todellinen käyttöaste ja sitä mukaa pystymme mitoittamaan uudet ja tiiviimmät tilaratkaisut ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, Pekonen kommentoi.

Pekonen nosti esille siirtymisen valtion yhteiskäyttöisiin tiloihin.

– Jos me jokainen säästämme omassa tilassamme 1 tai 2 huonetta, eihän me niitä pystytä hyödyntämään mihinkään muualle. Kyllä tämä tarkoittaa virastossa ja laitoksissa muuttoa ja että keskitytään tiettyihin rakennuksiin.

DEMOKRAATTI kysyi Pekoselta arviota siihen, kuinka paljon valtiolla voi potentiaalisesti olla tarpeettomia tiloja ja millä tavalla tilojen käyttöastetta aiotaan arvioida.

– Meillä on ainakin selkeä laskennallinen näkemys toimistotilojen osalta. Kun meillä on nyt toimistotilan tehokkuus jossain 18 neliön kieppeillä per henkilötyövuosi ja olemme katsoneet, että se mitä me voisimme tavoitella olisi 10, olemme saaneet laskettua, että meillä on jopa 45 % toimistotilaa tarpeettomasti parhaillaan käytössä. Todellisuus voi olla vähän eri, mutta potentiaali on tosi iso.

– Kun käyttöasteet katsotaan, kyllähän se sitten tarkoittaa sitä, että sen pohjalta pitää alkaa miettiä, mitkä talot meillä on esimerkiksi sellaisia, jotka olisivat hyvien liikenneyhteyksien päässä, mitkä olisivat hyväkuntoisia ja mitkä parhaiten luonnistuisivat yhteiskäyttöiseen tilaan vähimmällä remontilla. Kyllä se on myös rakennuslähtöinen ja tilalähtöinen tarkastelu, Pekonen kertoo Demokraatille.

Myös ministeri Paatero viittasi tilaisuudessa niin ikään tehostamisen tarpeeseen kiinteistöjen osalta.

– Kun etätyöt ja muuta kautta käyttö vähenee, meille on jäänyt tyhjillään olevia kiinteistöjä.

ENERGIANSÄÄSTÖHJELMAN tavoitteena on säästää energiaa 50-75 gigawattituntia ja energiakustannuksia jopa 10 miljoonaa euroa.

Energiansäästöohjelman toteuttaa valtion toimitiloista vastaava Senaatti-konserni yhteistyössä virastojen ja laitosten kanssa. Ministeriön tiedotteen mukaan säästettävä energiamäärä vastaa noin 3 750 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Valtion toimitilojen energiansäästöohjelma toteutetaan esimerkiksi laskemalla huonelämpötiloja keskimäärin 20,5 asteeseen ja säätämällä talotekniikkaa ja valaistusta.

Valtion toimitilojen kulutettu energiamäärä on yhteensä noin yksi terawattitunti eli 1 000 000 megawattituntia vuodessa. Senaatti-konsernin energiakustannukset ovat olleet noin 100 miljoonaa euroa vuodessa.