Valtion virka- ja työehtosopimus on hyväksytty – ”Työrauha on meille työnantajana erittäin tärkeä asia”

Valtion työmarkkinalaitos on sopinut valtion henkilöstöä koskevan yleisen linjan mukaisen virka- ja työehtosopimuksen.

Sopimuskausi on 1.3.2022-29.2.2024. Henkilöstöä neuvotteluissa edustivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Ammattiliitto Pro ja sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Osapuolten hallinnot ovat käsitelleet sopimuksen päättävissä elimissään ja hyväksyneet sen. Sopimus viedään valtioneuvoston ja eduskunnan hyväksyttäväksi.

Sopimus on kaksivuotinen, mutta se on irtisanottavissa 1. maaliskuuta 2023 lukien.

Sopimuksen palkankorotusten kustannusvaikutus on yleisen linjan mukainen. Palkkaratkaisu koostuu 1. kesäkuuta 2022 maksettavasta yleiskorotuksesta, jonka suuruus on kaksi prosenttia. Palkkaratkaisusta vuodelle 2023 neuvotellaan syksyllä 2022.

Perhevapaauudistus on huomioitu sopimuksessa.

Laaja perhevapaauudistus tulee voimaan tänä vuonna 1. elokuuta. Uudistus on huomioitu virka- ja työehtosopimuksessa. Synnyttävän vanhemman oikeus palkallisiin päiviin säilyy ennallaan 72 arkipäivänä. Toisen vanhemman palkallisien arkipäivien lukumäärä on jatkossa 18 entisen kuuden arkipäivän sijasta. Kelan osuus perhevapaiden kustannuksista on merkittävä.

Valtio työllistää noin 78 000 henkilöä, joista merkittävä osuus työskentelee turvallisuussektorilla.

– Työrauha on meille työnantajana erittäin tärkeä asia. Saimme sovittua monia työnantajalle merkityksellisiä asioita tekstimuutoksina laajaan sopimuskokonaisuuteen. Valtio toteuttaa jatkossakin hyvää ja vastuullista henkilöstöpolitiikkaa, valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Sari Ojanen toteaa tiedotteessa.