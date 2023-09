Valtioneuvoston kanslia ei kerro koskaan, miksi jokin nimitys ei etene

Valtioneuvoston kansliasta kerrotaan, ettei kanslia koskaan kerro syitä, miksi jokin nimitys ei etene. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Nyt julkisuudessa kirjoitetaan joistakin rekrytoinneista, että syy olisi ollut esimerkiksi supon (suojelupoliisi) turvallisuusselvitys. Me emme ole koskaan sanoneet, että asia olisi niin. Meillä on aina kokonaisharkinta, emmekä me kommentoi syytä, sanoo henkilöstöyksikön päällikkö Ritva Järvinen STT:lle.

Iltalehti uutisoi tiistaina, että liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) esittämä valtiosihteerinimitys kaatui suojelupoliisin tekemään turvallisuusselvitykseen. Ranne olisi Iltalehden tietojen mukaan halunnut nimittää valtiosihteerikseen eduskunta-avustajansa Kari Ilkkalan.

- Emme ole kertoneet, keitä nämä henkilöt ovat, mutta se on todettava, että on valmisteltu nimitystä, joka ei ole päätynyt päätökseen saakka ja nyt valmistellaan uutta, Järvinen sanoo.

Hän ei puhu yksittäisistä tapauksista, mutta toteaa yleisellä tasolla, että hylkääminen voi joissakin tapauksissa liittyä muun muassa sidonnaisuuksiin, joissakin turvallisuusselvitykseen tai johonkin muuhun kokonaisharkintaan liittyvään seikkaan.

- Tiedotusvälineet ovat nyt tehneet johtopäätöksiä. Esimerkiksi turvallisuusselvitys on salassa pidettävää tietoa.

Hän ei myöskään ota kantaa siihen, miten paljon vastaavia esimerkiksi valtiosihteeriesitysten hylkäämisiä tapahtuu ja miten poikkeuksellista se on.

Valtioneuvoston kanslia turvaselvittää kaikki palveluntuottajatkin, kuten ikkunanpesijät ja siivoojat.

Elokuussa Iltalehti kertoi, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mediasuhteista vastaavan erityisavustajan nimitys kaatui niin ikään suojelupoliisin turvallisuusselvitykseen. Iltalehden mukaan nimityksen esteenä oli tehtävään esitetyn Jari Kuikanmäen pitkäaikainen avopuoliso, joka on syntynyt Kiinassa ja jolla on yhä perhettä maassa.

Järvisen mukaan erityisavustajalle ja valtiosihteerille tehdään erilaiset turvallisuusselvitykset.

- Valtiosihteeristä tehdään laaja turvallisuusselvitys. Erityisavustajan kohdalla se on perusmuotoinen ulkomaan sidonnaisuuksin.