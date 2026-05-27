Politiikka
27.5.2026 09:56 ・ Päivitetty: 27.5.2026 09:56
Valtioneuvoston linna tyhjenee henkilökunnasta heinäkuussa
Valtioneuvoston linna tyhjenee henkilökunnasta linnan peruskorjauksen ajaksi, valtioneuvosto tiedottaa.
Heinäkuun alun jälkeen valtioneuvoston istunnot pidetään valtioneuvoston juhlahuoneistossa Eteläesplanadilla.
Valtioneuvoston linnassa työskentelevät ministerit ja muu henkilöstö siirtyvät remontin ajaksi pääosin juhlahuoneiston viereiseen rakennukseen. Ministerit ja ministeriöiden johtavat virkamiehet siirtyvät vasta aivan remontin alkamisen kynnyksellä.
Valtioneuvoston linnan peruskorjaus kestää aina vuoteen 2030. Peruskorjauksen lisäksi linnan tilojen käyttöä on tarkoitus tehostaa ja turvallisuutta parantaa.
Valtioneuvoston linnan historiallisesti arvokkaat esineet ja taide jää Museoviraston huolehdittavaksi peruskorjauksen ajaksi. Osa arvoesineistä siirretään väliaikaisiin tiloihin.
