Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

27.5.2026 09:56 ・ Päivitetty: 27.5.2026 09:56

Valtioneuvoston linna tyhjenee henkilökunnasta heinäkuussa

Arja Jokiaho

Valtioneuvoston linna tyhjenee henkilökunnasta linnan peruskorjauksen ajaksi, valtioneuvosto tiedottaa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Heinäkuun alun jälkeen valtioneuvoston istunnot pidetään valtioneuvoston juhlahuoneistossa Eteläesplanadilla.

Valtioneuvoston linnassa työskentelevät ministerit ja muu henkilöstö siirtyvät remontin ajaksi pääosin juhlahuoneiston viereiseen rakennukseen. Ministerit ja ministeriöiden johtavat virkamiehet siirtyvät vasta aivan remontin alkamisen kynnyksellä.

Valtioneuvoston linnan peruskorjaus kestää aina vuoteen 2030. Peruskorjauksen lisäksi linnan tilojen käyttöä on tarkoitus tehostaa ja turvallisuutta parantaa.

Valtioneuvoston linnan historiallisesti arvokkaat esineet ja taide jää Museoviraston huolehdittavaksi peruskorjauksen ajaksi. Osa arvoesineistä siirretään väliaikaisiin tiloihin.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
27.5.2026
Suomen ja Ruotsin demarit kiirehtivät uutta puolustussopimusta – toiveena pohjoismainen DCA
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
27.5.2026
Pitääkö palkka maksaa drooniuhkatilanteessa? – Aalto: ”Teollisuusliiton kanta on selvä”
Lue lisää

Rolf Bamberg

Kirjallisuus
27.5.2026
Kirjavisa: Unohtumaton Lapualaisooppera oli esimerkillistä sukupolvikapinaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU