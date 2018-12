”Valtionkassa on Orpolle pohjaton” – Rinne lyttää valtiovarainministerin kritiikin

Kokoomuksen peli on edelleen hukassa, arvioi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Hän perustelee näkemystään Facebook-päivityksessään kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon Talouselämässä esittämillä syytöksillä, jossa Orpo kutsui SDP:n menopolitiikkaa täysin vastuuttomaksi.

– He (SDP) vaativat tiukempaa finanssipolitiikkaa, mutta samaan aikaan he ovat syytämässä pysyviin menoihin miljardeja. Heillä on se näkökulmaongelma, että nämä eivät ole yhteiskunnan rahoja mitä me käytämme, vaan ihmisten rahoja. Ja meillä on tavoite ottaa niistä mahdollisimman vähän, jotta työnteko kannattaisi, Orpo totesi Talouselämälle.

Rinne huomauttaa, että Valtiontalouden tarkastusvirasto kritisoi tänään Kauppalehdessä nimenomaan Sipilän hallituksen talouspolitiikkaa.

– Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on kuitenkin löytänyt tällekin kritiikille syylliseksi SDP:n. Vaikuttaa siltä, että kokoomuksen peili on edelleen hukassa, Rinne kirjoittaa Facebookissa.

”Kun on kyse veronkevennyksistä suurituloisille, valtionkassa on Orpolle pohjaton.”

– Orpon ja Valtiovarainministeri Sauli Niinistön ja valtiovarainministeri Petteri Orpon suurin ero on se, että Niinistö ymmärsi investointien ja syömämenojen eron. Toinen merkittävä ero on se, että toinen heistä leikkaa koulutuksesta, osaamisesta ja tieteestä miljardikaupalla, Rinne jatkaa.

Orpon logiikkaa on Rinteen mukaan vaikea ymmärtää. Eri ihmisryhmille on valtionvarainministerin ajattelussa erilaiset kannustimet ja erilaiset varat.

– Orpon ajattelussa suurituloisille kannustimena on veronkevennykset, pieni- ja keskituloisille kannustimena on leikkaukset. Kun on kyse veronkevennyksistä suurituloisille, valtionkassa on Orpolle pohjaton. Kun taas on kyse osaamiseen ja koulutukseen panostamisesta tai pieni- ja keskituloisten aseman parantamisesta, Orpon mukaan rahat ovat aina loppu.

– Osaamiseen, koulutukseen sekä ihmisten hyvinvoinnin ja aseman parantamiseen panostaminen on vastuullista politiikkaa. Sen sijaan olisi täysin vastuutonta jättää tulevaisuusinvestoinnit tekemättä.

– Tässäkin on selkeä ero SDP:n ja kokoomuksen välillä, Rinne kirjoittaa Facebookissa.