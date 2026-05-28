28.5.2026 09:07 ・ Päivitetty: 28.5.2026 09:07

Valtonen: Euroopan Ukraina-neuvottelijaksi sopisi presidentti Stubb

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Ulkoministeri Elina Valtonen ja tasavallan presidentti Alexander Stubb suurlähettiläskokouksessa Helsingissä 26. elokuuta 2025.

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mielestä presidentti Alexander Stubb olisi erittäin pätevä henkilö Euroopan yhteiseksi Ukraina-neuvottelijaksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valtonen kommentoi Stubbin sopivuutta Euroopan Ukraina-neuvottelijaksi saapuessaan EU-maiden ulkoministerien epäviralliseen kokoukseen Kyproksen Limassolissa.

Samalla Valtonen kuitenkin korosti, että tärkein kysymys tällä hetkellä ei ole se, kuka Eurooppaa neuvotteluissa edustaa.

- Stubb on erittäin pätevä henkilö puhumaan monille ihmisille Putin mukaan luettuna, mutta tässä vaiheessa pääkysymys ei ole se, kuka Eurooppaa edustaa, vaan mikä on se prosessi, jolla sota saadaan loppumaan, Valtonen sanoi toimittajille.

Mediatietojen mukaan EU-maiden epävirallisessa ulkoministerikokouksessa keskustellaan muiden asioiden ohella myös Euroopan yhteisen neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta.

Mediaspekulaatioissa vahvimpia vaihtoehtoja tehtävään ovat olleet Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Mario Draghi ja Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel.

Kansainvälisen lehdistön arvioissa ovat olleet mukana myös Stubbin ja hänen edeltäjänsä Sauli Niinistön nimet.

