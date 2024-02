Valtonen: Navalnyi antoi henkensä taistellen oikeudesta asettua ehdolle vaaleissa

Valtonen sanoo Navalnyin antaneen henkensä taistellen oikeudesta asettua ehdolle vaaleissa. Valtosen mukaan yksinvaltiaiden pahin vihollinen on ihmisten vapaus valita.

Jos tieto Navalnyin kuolemasta vahvistuu, Venäjä on siitä vastuussa, Valtonen sanoo. Hän lähettää myös viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä osanottonsa Navalnyin perheelle.

Devastating news about the death of Alexei Navalny. If confirmed, Russia bears the responsibility. Navalny sacrificed his life for the right to stand for election. Evidently, what autocrats most fear is people’s freedom to choose. My condolences to Navalny‘s family.

