Ulkomaat
6.7.2026 05:00 ・ Päivitetty: 6.7.2026 05:00
Valtonen: Suomi puhui Kiinalle myös aroista asioista
Tapaaminen Kiinan ulkoministeri Wang Yin kanssa Helsingissä oli ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mielestä onnistunut. Suomi sai sanottua haluamansa muun muassa Venäjän tukemisesta, jota Kiina tekee.
Valtonen kommentoi kiinalaisvieraan kanssa käytyä mielipiteenvaihtoa sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.
Valtosen mukaan ministerit kävivät rakentavan keskustelun niin maiden kahdenvälisistä suhteista kuin laajemmin globaaleista aiheista. Valtonen kertoi nostaneensa keskustelussa esille myös Venäjän muodostaman uhan ja Suomen kannan siitä, että Kiinan tuki Venäjälle ei edistä Ukrainan sodan päättymistä.
- Mitä tulee meidän viesteihimme Kiinan tuesta Venäjän hyökkäyssodalle, koen, että ne otetaan vastaan, Valtonen sanoi.
- Näkisin, että tässä vallitsevassa tilanteessa Suomen ja laajemminkin Euroopan sanomisilla on erittäin suuri merkitys, hän jatkoi.
Valtonen huomautti, että Eurooppa on Kiinalle tärkein kauppakumppani. Lisäksi Kiina näkee Valtosen mukaan sen, että Euroopan vahvistettua omaa puolustustaan Euroopalla on enemmän sanavaltaa kuin aikaisemmin.
Valtosen mukaan Kiinan tuki Venäjälle haastaa Ukrainan ohella myös muun Euroopan turvallisuuden.
- Oma viestini on myös se, että jos tukee meille selkeää uhkaa, kuten Venäjä on, niin silloin varsinaisesti haastaa myös Euroopan turvallisuuden.
VALTONEN kertoi nostaneensa ministereiden keskustelussa esille myös Kiinan heikentyneen ihmisoikeustilanteen.
Valtoselta kysyttiin tiedotustilaisuudessa mediatiedoista, joiden mukaan kiinalainen viranomainen yritti hiljattain painostaa Pekingissä sijaitsevaa Suomen suurlähetystöä perumaan Rainbow Run -juoksutapahtuman.
- Näemme, että Kiinan toiminta oli tässä Wienin sopimuksen vastaista. Puutuimme asiaan diplomaattiteitse ja asia on siltä osin käsitelty.
Suomen suurlähetystö on järjestänyt juoksutapahtumaa vuodesta 2024 asti.
Valtonen kertoi etukäteen ulkoministeriön tiedotteessa, että Suomella ja Kiinalla on pitkäaikaiset ja vakaat suhteet, joita ylläpidetään vuoropuhelun kautta. Valtosen mukaan Kiinan rakentavaa panosta tarvitaan niin globaalin turvallisuuden kuin kansainvälisen talouden ajankohtaisissa kysymyksissä.
MYÖHEMMIN tasavallan presidentti Alexander Stubb paljasti isännöineensä Wangia sunnuntaipäivällisellä Naantalin Kultarannassa. Stubb kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.
Stubb kertoi kaksikon käyneen hyvän keskustelun muun muassa monenvälisen maailmanjärjestyksen tulevaisuudesta, YK:n reformista, tekoälystä ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.
- Yhteiskuntamme ovat monella tapaa erilaisia, mutta meidän on tehtävä yhteistyötä monissa aikamme tärkeissä kysymyksissä, Stubb kirjoitti.
Edellisen kerran Kiinan ulkoministeri kävi Suomessa vuonna 2004.
Suomen lisäksi ulkoministeri Wang vierailee myös Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa.
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