Valtonen: Suomi puhui Kiinalle myös aroista asioista

Tapaaminen Kiinan ulkoministeri Wang Yin kanssa Helsingissä oli ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mielestä onnistunut. Suomi sai sanottua haluamansa muun muassa Venäjän tukemisesta, jota Kiina tekee.

Valtonen kommentoi kiinalaisvieraan kanssa käytyä mielipiteenvaihtoa sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.

Valtosen mukaan ministerit kävivät rakentavan keskustelun niin maiden kahdenvälisistä suhteista kuin laajemmin globaaleista aiheista. Valtonen kertoi nostaneensa keskustelussa esille myös Venäjän muodostaman uhan ja Suomen kannan siitä, että Kiinan tuki Venäjälle ei edistä Ukrainan sodan päättymistä.

- Mitä tulee meidän viesteihimme Kiinan tuesta Venäjän hyökkäyssodalle, koen, että ne otetaan vastaan, Valtonen sanoi.

- Näkisin, että tässä vallitsevassa tilanteessa Suomen ja laajemminkin Euroopan sanomisilla on erittäin suuri merkitys, hän jatkoi.